Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Англии победила команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира.

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон покинул поле на носилках после того, как упал, пытаясь перепрыгнуть через рекламные щиты.

В четвертьфинале сборная Англии 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон покинул поле на носилках после празднования выхода национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, сообщает Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон покинул поле на носилках после празднования выхода национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, сообщает The Sun

Сборная Англии Мехико победила команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Хендерсон остался на скамейке запасных, в конце игры он получил желтую карточку за споры с арбитром.

После завершения матча Хендерсон пытался перепрыгнуть через рекламные щиты, чтобы попасть к болельщикам и упал. Игрока окружили медики, после чего он покинул поле на носилках. По данным источника, Хендерсон повредил запястье и был доставлен в больницу.

"Джордан Хендерсон только что упал там. Думаю, с ним все в порядке", - рассказал капитан сборной Англии Гарри Кейн.