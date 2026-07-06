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Хендерсон травмировался, празднуя выход сборной Англии в четвертьфинал ЧМ - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
08:19 06.07.2026 (обновлено: 08:32 06.07.2026)
Хендерсон травмировался, празднуя выход сборной Англии в четвертьфинал ЧМ

Хендерсон травмировался во время празднования выхода Англии в четвертьфинал ЧМ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгрок сборной Англии Джордан Хендерсон (справа)
Игрок сборной Англии Джордан Хендерсон (справа) - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Игрок сборной Англии Джордан Хендерсон (справа). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии победила команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира.
  • Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон покинул поле на носилках после того, как упал, пытаясь перепрыгнуть через рекламные щиты.
  • В четвертьфинале сборная Англии 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон покинул поле на носилках после празднования выхода национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, сообщает The Sun.
Сборная Англии в Мехико победила команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Хендерсон остался на скамейке запасных, в конце игры он получил желтую карточку за споры с арбитром.
После завершения матча Хендерсон пытался перепрыгнуть через рекламные щиты, чтобы попасть к болельщикам и упал. Игрока окружили медики, после чего он покинул поле на носилках. По данным источника, Хендерсон повредил запястье и был доставлен в больницу.
"Джордан Хендерсон только что упал там. Думаю, с ним все в порядке", - рассказал капитан сборной Англии Гарри Кейн.
В четвертьфинале сборная Англии, в третий раз подряд добравшаяся до этой стадии чемпионата мира, 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.
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