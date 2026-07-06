Хендерсон травмировался, празднуя выход сборной Англии в четвертьфинал ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Англии победила команду Мексики со счетом 3:2 в матче 1/8 финала чемпионата мира.
- Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон покинул поле на носилках после того, как упал, пытаясь перепрыгнуть через рекламные щиты.
- В четвертьфинале сборная Англии 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон покинул поле на носилках после празднования выхода национальной команды в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, сообщает The Sun.
После завершения матча Хендерсон пытался перепрыгнуть через рекламные щиты, чтобы попасть к болельщикам и упал. Игрока окружили медики, после чего он покинул поле на носилках. По данным источника, Хендерсон повредил запястье и был доставлен в больницу.
"Джордан Хендерсон только что упал там. Думаю, с ним все в порядке", - рассказал капитан сборной Англии Гарри Кейн.
В четвертьфинале сборная Англии, в третий раз подряд добравшаяся до этой стадии чемпионата мира, 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.