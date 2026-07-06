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Ещенко признался, что ему неинтересно следить за матчами сборной России - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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10:07 06.07.2026
Ещенко признался, что ему неинтересно следить за матчами сборной России

Ещенко заявил, что ему неинтересно следить за матчами сборной России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкАндрей Ещенко
Андрей Ещенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Андрей Ещенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Ещенко признался, что ему неинтересно следить за матчами национальной сборной.
  • В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" и бывший защитник сборной страны Андрей Ещенко в разговоре с РИА Новости признался, что ему неинтересно следить за матчами национальной команды.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
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"Какие-то матчи я смотрел, какие-то - не особо. Это в совокупности из-за загруженности и из-за того, что не интересно. Тем более сейчас там всех просматривают, кто более-менее играет и пинает мяч. Смотрю за теми, с кем играл и кого знаю, за матчами с сильными соперниками", - сказал Ещенко.
Во время последней международной паузы сборная России на выезде проиграла команде Египта (0:1) и победила дома команды Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0).
В рейтинге ФИФА, который был опубликован перед стартом чемпионата мира, сборная России занимает 35-е место. По сравнению с предыдущей версией рейтинга команда поднялась на одну позицию.
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ФутболРоссияУкраинаЕгипетМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Андрей ЕщенкоСпартак МоскваБуркина-ФасоСпорт
 
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