Ещенко признался, что ему неинтересно следить за матчами сборной России

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" и бывший защитник сборной страны Андрей Ещенко в разговоре с РИА Новости признался, что ему неинтересно следить за матчами национальной команды.

"Какие-то матчи я смотрел, какие-то - не особо. Это в совокупности из-за загруженности и из-за того, что не интересно. Тем более сейчас там всех просматривают, кто более-менее играет и пинает мяч. Смотрю за теми, с кем играл и кого знаю, за матчами с сильными соперниками", - сказал Ещенко.