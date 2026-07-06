Ещенко признался, что ему неинтересно следить за матчами сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Ещенко признался, что ему неинтересно следить за матчами национальной сборной.
- В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Чемпион России по футболу в составе московского "Спартака" и бывший защитник сборной страны Андрей Ещенко в разговоре с РИА Новости признался, что ему неинтересно следить за матчами национальной команды.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
"Какие-то матчи я смотрел, какие-то - не особо. Это в совокупности из-за загруженности и из-за того, что не интересно. Тем более сейчас там всех просматривают, кто более-менее играет и пинает мяч. Смотрю за теми, с кем играл и кого знаю, за матчами с сильными соперниками", - сказал Ещенко.
Во время последней международной паузы сборная России на выезде проиграла команде Египта (0:1) и победила дома команды Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0).
В рейтинге ФИФА, который был опубликован перед стартом чемпионата мира, сборная России занимает 35-е место. По сравнению с предыдущей версией рейтинга команда поднялась на одну позицию.