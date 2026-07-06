Димитров выбыл в четвертом круге Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Болгарский теннисист Григор Димитров проиграл британцу Артуру Фери в четвертом круге Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7) в пользу Фери, матч продолжался 3 часа 55 минут.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Болгарский теннисист Григор Димитров проиграл британцу Артуру Фери в четвертом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7) в пользу 23-летнего Фери, который является 114-й ракеткой мира. 35-летний Димитров располагается на 146-й строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов ( АТР ). Болгарин вернулся в тур после тяжелой травмы по поводу частичного разрыва грудной мышцы, которую он получил на Уимблдоне 2025 года. Матч продолжался 3 часа 55 минут.

Фери стал первым с 2014 года теннисистом, получившим wild card и дошедшим до четвертьфинала Уимблдона. Тогда это достижение покорилось австралийцу Нику Кирьосу. Британец впервые сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема.

Лучшим достижением Димитрова на Уимблдоне является полуфинал 2014 года. Он является бывшей третьей ракеткой мира.