Булыкин высказался о вылете сборной Бразилии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:1.
- Экс-нападающий российской национальной команды Дмитрий Булыкин отметил, что вылет Бразилии стал удивлением для всех.
- Булыкин считает, что бразильцы сами виноваты в поражении, так как не реализовали свои моменты.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сборная Бразилии слишком рано завершила выступление на чемпионате мира по футболу, не оправдав надежд болельщиков, заявил РИА Новости экс-нападающий российской национальной команды Дмитрий Булыкин.
В воскресенье сборная Норвегии благодаря дублю Эрлинга Холанда обыграла команду Бразилии в Нью-Йорке со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира.
05 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
90’ • Неймар (П)
79’ • Эрлинг Холанд
90’ • Эрлинг Холанд
"Для всех вылет Бразилии стал удивлением. Они не забили пенальти, затем был выход один на один. Этим они усложнили себе задачу, потому что когда такое происходит, обычно падает настроение, а у другой команды появляется кураж, что мы и увидели. Холанд забил сначала один, потом второй. Здесь мы уже говорим про топ-форварда, у которого сумасшедшая реализация", - сказал Булыкин.
"Конечно, бразильцы сами виноваты. Хотели выиграть на классе, на мастерстве, реализуй они свои моменты, думаю, они бы выиграли. То, что они вылетели слишком рано и не оправдали надежд, это стопроцентно. Зато Норвегия показала, как надо использовать моменты", - добавил собеседник агентства.
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