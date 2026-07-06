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Булыкин высказался о вылете сборной Бразилии - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
15:17 06.07.2026 (обновлено: 15:36 06.07.2026)
Булыкин высказался о вылете сборной Бразилии

Булыкин: Бразилия слишком рано вылетела с ЧМ, не оправдав надежд болельщиков

© REUTERS / Mike SegarЭпизод матча ЧМ-2026 Бразилия - Норвегия
Эпизод матча ЧМ-2026 Бразилия - Норвегия - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Mike Segar
Эпизод матча ЧМ-2026 Бразилия - Норвегия
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:1.
  • Экс-нападающий российской национальной команды Дмитрий Булыкин отметил, что вылет Бразилии стал удивлением для всех.
  • Булыкин считает, что бразильцы сами виноваты в поражении, так как не реализовали свои моменты.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сборная Бразилии слишком рано завершила выступление на чемпионате мира по футболу, не оправдав надежд болельщиков, заявил РИА Новости экс-нападающий российской национальной команды Дмитрий Булыкин.
В воскресенье сборная Норвегии благодаря дублю Эрлинга Холанда обыграла команду Бразилии в Нью-Йорке со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира.
ЧМ по футболу 2026
05 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Бразилия
1 : 2
Норвегия
90‎’‎ • Неймар (П)
79‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Андреас Шельдеруп)
90‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Андреас Шельдеруп)
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"Для всех вылет Бразилии стал удивлением. Они не забили пенальти, затем был выход один на один. Этим они усложнили себе задачу, потому что когда такое происходит, обычно падает настроение, а у другой команды появляется кураж, что мы и увидели. Холанд забил сначала один, потом второй. Здесь мы уже говорим про топ-форварда, у которого сумасшедшая реализация", - сказал Булыкин.
"Конечно, бразильцы сами виноваты. Хотели выиграть на классе, на мастерстве, реализуй они свои моменты, думаю, они бы выиграли. То, что они вылетели слишком рано и не оправдали надежд, это стопроцентно. Зато Норвегия показала, как надо использовать моменты", - добавил собеседник агентства.
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