Булыкин высказался о вылете сборной Бразилии

"Для всех вылет Бразилии стал удивлением. Они не забили пенальти, затем был выход один на один. Этим они усложнили себе задачу, потому что когда такое происходит, обычно падает настроение, а у другой команды появляется кураж, что мы и увидели. Холанд забил сначала один, потом второй. Здесь мы уже говорим про топ-форварда, у которого сумасшедшая реализация", - сказал Булыкин.