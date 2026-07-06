Мостовой назвал главных героев победы Англии над Мексикой на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Англии победила команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 3:2.

Два мяча забил Джуд Беллингем, еще один гол и результативную передачу оформил Гарри Кейн.

В следующем матче сборная Англии встретится с командой Норвегии.

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Высокий уровень мастерства футболистов сборной Англии Джуда Беллингема и Гарри Кейна предопределил победу над командой Мексики во встрече 1/8 финала чемпионата мира, заявил РИА Новости экс-полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой.

Англичане в понедельник в Мехико выиграли у соперника со счетом 3:2. Беллингем забил два мяча, в активе Кейна гол и результативная передача. В матче 1/4 финала сборная Англии встретится с командой Норвегии.

"На футбольном поле все решают игроки, а не те, кто стоит на бровке. В матче со сборной Мексики, по большому счету, все определило мастерство двух футболистов - (полузащитника) Беллингема и (форварда) Кейна. И в предстоящей игре со сборной Норвегии я, конечно, отдаю предпочтение команде Англии. Но сборная Норвегии, если исходить из результатов, больше всех удивила на чемпионате мира", - сказал Мостовой.

"И, кстати говоря, вспомните момент, когда в ничего не решающей игре группового этапа против французов тренеры норвежцев выпустили второй состав. Многие сразу начали кричать: "Как это можно?", "Зачем это делаете?", а тренер команды (Столе Сольбаккен) все сделал правильно. Он дал ведущим футболистам отдохнуть три-четыре дня, а потом они обыграли сборные Кот-д'Ивуара и Бразилии. На таких долгих турнирах лишний день отдыха всегда дает преимущество", - добавил собеседник агентства.