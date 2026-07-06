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Мостовой назвал главных героев победы Англии над Мексикой на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
17:08 06.07.2026 (обновлено: 17:27 06.07.2026)
Мостовой назвал главных героев победы Англии над Мексикой на ЧМ-2026

Мостовой: мастерство Беллингема и Кейна определило победу Англии над Мексикой

© Фото : Пресс-служба сборной Англии по футболуГарри Кейн и Джуд Беллингем
Гарри Кейн и Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Англии по футболу
Гарри Кейн и Джуд Беллингем
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии победила команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира со счетом 3:2.
  • Два мяча забил Джуд Беллингем, еще один гол и результативную передачу оформил Гарри Кейн.
  • В следующем матче сборная Англии встретится с командой Норвегии.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Высокий уровень мастерства футболистов сборной Англии Джуда Беллингема и Гарри Кейна предопределил победу над командой Мексики во встрече 1/8 финала чемпионата мира, заявил РИА Новости экс-полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой.
Англичане в понедельник в Мехико выиграли у соперника со счетом 3:2. Беллингем забил два мяча, в активе Кейна гол и результативная передача. В матче 1/4 финала сборная Англии встретится с командой Норвегии.
ЧМ по футболу 2026
06 июля 2026 • начало в 04:00
Завершен
Мексика
2 : 3
Англия
42‎’‎ • Хулиан Киньонес
69‎’‎ • Рауль Хименес (П)
36‎’‎ • Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
38‎’‎ • Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
60‎’‎ • Гарри Кейн (П)
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"На футбольном поле все решают игроки, а не те, кто стоит на бровке. В матче со сборной Мексики, по большому счету, все определило мастерство двух футболистов - (полузащитника) Беллингема и (форварда) Кейна. И в предстоящей игре со сборной Норвегии я, конечно, отдаю предпочтение команде Англии. Но сборная Норвегии, если исходить из результатов, больше всех удивила на чемпионате мира", - сказал Мостовой.
"И, кстати говоря, вспомните момент, когда в ничего не решающей игре группового этапа против французов тренеры норвежцев выпустили второй состав. Многие сразу начали кричать: "Как это можно?", "Зачем это делаете?", а тренер команды (Столе Сольбаккен) все сделал правильно. Он дал ведущим футболистам отдохнуть три-четыре дня, а потом они обыграли сборные Кот-д'Ивуара и Бразилии. На таких долгих турнирах лишний день отдыха всегда дает преимущество", - добавил собеседник агентства.
Чемпионат мира впервые в истории проходит с участием 48 команд и также в первый раз проводится на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Финальный матч состоится 19 июля.
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ФутболСпортАнглияМексикаНорвегияАлександр МостовойСтоле СольбаккенЧМ по футболу 2026Джуд БеллингемГарри КейнСпартак Москва
 
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