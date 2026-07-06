Бельгия оспорит право Балогана на участие в ЧМ, если США заявят его на матч

Краткий пересказ от РИА ИИ Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) заявила, что оспорит право нападающего сборной США Фоларина Балогана на участие в чемпионате мира в случае его попадания в заявку на матч 1/8 финала против бельгийцев.

Апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобу RBFA на решение приостановить автоматическую дисквалификацию Балогана.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год, что позволяет ему принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) заявила, что оспорит право нападающего сборной США Фоларина Балогана на участие в чемпионате мира в случае его попадания в заявку на матч 1/8 финала турнира против бельгийцев, сообщается на сайте организации.

Ранее RBFA объявила о намерении изучить возможность принятия мер после решения Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить автоматическую дисквалификацию Балогана. В понедельник апелляционный комитет ФИФА назвал неприемлемой жалобу RBFA, так как та "не является стороной разбирательства и, следовательно, не имеет права обжаловать это решение".

"RBFA получила решение апелляционного комитета ФИФА, которое объявляет дело RBFA неприемлемым и подтверждает ранее принятое решение, разрешающее играть американскому игроку Фоларину Балогану. На сегодняшний день RBFA до сих пор не получила никаких оснований для этого решения, а также не получила запрашиваемую с начала процедуры информацию, а именно копию решения и обоснование, подтверждающее право игрока на участие, а также отчет арбитра. Это является нарушением правил ФИФА", - говорится в заявлении.

Отмечается, что RBFA будет оспаривать право Балогана на участие в соревнованиях, если тренерский штаб сборной США включит игрока в состав на матч против бельгийцев. Бельгийская сторона добавила, что после отклонения апелляционным комитетом ФИФА их жалобы она оставляет за собой право для дальнейших юридических действий.

Сборная США 1 июля обыграла боснийцев в матче 1/16 финала (2:0). Балоган открыл счет во встрече, а на 64-й минуте получил прямую красную карточку после того, как наступил на голеностоп защитнику сборной Боснии и Герцеговины Тарику Мухаремовичу. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на один год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостановить дисциплинарные меры. Таким образом, Балоган сможет принять участие в матче 1/8 финала против команды Бельгии, который пройдет в Сиэтле 6 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался в ФИФА после удаления нападающего, а также поблагодарил организацию за исправление "огромной несправедливости".