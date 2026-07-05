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Перейра: ФК "Зенит" мог бы быть в числе лидеров чемпионата Аргентины - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Футбол
 
23:16 05.07.2026
Перейра: ФК "Зенит" мог бы быть в числе лидеров чемпионата Аргентины

Перейра: "Зенит" вполне мог бы вписаться в аргентинский футбол

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутболисты "Зенита"
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер аргентинской «Химнасии» Ариэль Перейра считает, что «Зенит» мог бы стать одним из лидеров аргентинского чемпионата.
  • «Зенит» сыграл вничью с «Химнасией» в товарищеском матче со счетом 1:1.
  • Перейра отметил Вильмара Барриоса как одного из ярких игроков «Зенита».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер аргентинской "Химнасии" Ариэль Перейра рассказал журналистам, что петербургский "Зенит" вполне мог бы вписаться в аргентинский футбол и стать одним из лидеров местного чемпионата благодаря высокому уровню исполнителей.
В воскресенье в Санкт-Петербурге "Зенит" сыграл вничью с "Химнасией" в товарищеском матче со счетом 1:1. В составе "сине-бело-голубых" мяч забил Александр Соболев (20-я минута), у "Химнасии" отличился Агустин Аусменди (39).
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"Стадион был шумный, там хорошо было слышно болельщиков, и можно даже сравнить это с той атмосферой, которая у нас в Аргентине. И в целом в России мы прекрасно себя чувствуем. Здесь очень комфортно, нам все нравится. Я бы сказал, что "Зенит" вполне мог бы вписаться в аргентинский футбол. Если бы эта команда выступала в Аргентине, то была бы среди лидеров чемпионата, потому что здесь собрано много качественных игроков", - сказал Перейра.
"Я бы отметил Вильмара Барриоса, - ответил тренер "Химнасии" на вопрос о том, кого из игроков "Зенита" он мог бы выделить. - И не просто так. Когда я работал в системе "Бока Хуниорс", я знал его лично, когда он выступал за этот клуб. Я прекрасно понимаю, на что он способен. Конечно, заполучить такого игрока было бы очень непросто, но в теории это было бы отличное усиление. Сегодня он провел хороший матч. Это очень техничный футболист с настоящим бойцовским характером и огромным потенциалом. Учитывая, что он еще не старый игрок, я уверен, что впереди у него много ярких моментов. Остается лишь набраться терпения и посмотреть, как дальше сложится его карьера".
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