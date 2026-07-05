Перейра: ФК "Зенит" мог бы быть в числе лидеров чемпионата Аргентины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер аргентинской «Химнасии» Ариэль Перейра считает, что «Зенит» мог бы стать одним из лидеров аргентинского чемпионата.
- «Зенит» сыграл вничью с «Химнасией» в товарищеском матче со счетом 1:1.
- Перейра отметил Вильмара Барриоса как одного из ярких игроков «Зенита».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Главный тренер аргентинской "Химнасии" Ариэль Перейра рассказал журналистам, что петербургский "Зенит" вполне мог бы вписаться в аргентинский футбол и стать одним из лидеров местного чемпионата благодаря высокому уровню исполнителей.
В воскресенье в Санкт-Петербурге "Зенит" сыграл вничью с "Химнасией" в товарищеском матче со счетом 1:1. В составе "сине-бело-голубых" мяч забил Александр Соболев (20-я минута), у "Химнасии" отличился Агустин Аусменди (39).
"Стадион был шумный, там хорошо было слышно болельщиков, и можно даже сравнить это с той атмосферой, которая у нас в Аргентине. И в целом в России мы прекрасно себя чувствуем. Здесь очень комфортно, нам все нравится. Я бы сказал, что "Зенит" вполне мог бы вписаться в аргентинский футбол. Если бы эта команда выступала в Аргентине, то была бы среди лидеров чемпионата, потому что здесь собрано много качественных игроков", - сказал Перейра.
"Я бы отметил Вильмара Барриоса, - ответил тренер "Химнасии" на вопрос о том, кого из игроков "Зенита" он мог бы выделить. - И не просто так. Когда я работал в системе "Бока Хуниорс", я знал его лично, когда он выступал за этот клуб. Я прекрасно понимаю, на что он способен. Конечно, заполучить такого игрока было бы очень непросто, но в теории это было бы отличное усиление. Сегодня он провел хороший матч. Это очень техничный футболист с настоящим бойцовским характером и огромным потенциалом. Учитывая, что он еще не старый игрок, я уверен, что впереди у него много ярких моментов. Остается лишь набраться терпения и посмотреть, как дальше сложится его карьера".