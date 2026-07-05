Перейра: ФК "Зенит" мог бы быть в числе лидеров чемпионата Аргентины

"Стадион был шумный, там хорошо было слышно болельщиков, и можно даже сравнить это с той атмосферой, которая у нас в Аргентине. И в целом в России мы прекрасно себя чувствуем. Здесь очень комфортно, нам все нравится. Я бы сказал, что "Зенит" вполне мог бы вписаться в аргентинский футбол. Если бы эта команда выступала в Аргентине, то была бы среди лидеров чемпионата, потому что здесь собрано много качественных игроков", - сказал Перейра.

"Я бы отметил Вильмара Барриоса, - ответил тренер "Химнасии" на вопрос о том, кого из игроков "Зенита" он мог бы выделить. - И не просто так. Когда я работал в системе "Бока Хуниорс", я знал его лично, когда он выступал за этот клуб. Я прекрасно понимаю, на что он способен. Конечно, заполучить такого игрока было бы очень непросто, но в теории это было бы отличное усиление. Сегодня он провел хороший матч. Это очень техничный футболист с настоящим бойцовским характером и огромным потенциалом. Учитывая, что он еще не старый игрок, я уверен, что впереди у него много ярких моментов. Остается лишь набраться терпения и посмотреть, как дальше сложится его карьера".