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"Зенит" и "Спартак" общаются о переходе игрока "Фенербахче", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Футбол
 
11:35 05.07.2026 (обновлено: 12:47 05.07.2026)
"Зенит" и "Спартак" общаются о переходе игрока "Фенербахче", пишут СМИ

Hurriyet: "Зенит" и "Спартак" ведут переговоры с "Фенербахче" по трансферу Нене

© Фото : Twitter "Фенербахче"Футболисты "Фенербахче"
Футболисты Фенербахче - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Twitter "Фенербахче"
Футболисты "Фенербахче". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» интересуются малийским нападающим турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Доржелесом Нене.
  • Руководство турецкого клуба планирует выручить с продажи вингера не менее 25 миллионов евро.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" и московский "Спартак" интересуются малийским нападающим турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Доржелесом Нене, сообщает Hurriyet.
По информации издания, российские команды еще не делали официальных предложений по футболисту, но уже начали переговоры через агентов. Сообщается, что руководство турецкого клуба планирует выручить с продажи вингера не менее 25 миллионов евро.
Помимо российских команд интерес к футболисту также проявляют дортмундская "Боруссия", "Лейпциг" и "Штутгарт".
Нене 23 года. Он выступает в "Фенербахче" с лета 2025 года, перейдя в турецкий клуб из австрийского "Зальцбурга". В сезоне-2025/26 он сыграл в составе "Фенербахче" 25 матчей в чемпионате Турции и забил десять голов.
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