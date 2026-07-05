"Зенит" и "Спартак" общаются о переходе игрока "Фенербахче", пишут СМИ

По информации издания, российские команды еще не делали официальных предложений по футболисту, но уже начали переговоры через агентов. Сообщается, что руководство турецкого клуба планирует выручить с продажи вингера не менее 25 миллионов евро.

Нене 23 года. Он выступает в "Фенербахче" с лета 2025 года, перейдя в турецкий клуб из австрийского "Зальцбурга". В сезоне-2025/26 он сыграл в составе "Фенербахче" 25 матчей в чемпионате Турции и забил десять голов.