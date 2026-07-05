Соболенко вылетела с Уимблдона в четвертом круге

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла японке Наоми Осаке в четвертом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Осака стала первой теннисисткой, которой удалось обыграть Соболенко в двух сетах на турнире Большого шлема, с 2020 года - тогда это сделала белоруска Виктория Азаренко на Открытом чемпионате США.