Соболенко вылетела с Уимблдона в четвертом круге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арина Соболенко проиграла Наоми Осаке в четвертом круге Уимблдона.
- Встреча завершилась победой Осаки со счетом 6:2, 7:6 (7:2).
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла японке Наоми Осаке в четвертом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Wimbledon WTA
05 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Встреча завершилась победой Осаки (14-й номер посева) со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.
Соболенко впервые с 2022 года не сумела выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема. Белорусская теннисистка прервала серию из 121 матча на турнирах элитной серии, в которых она выигрывала хотя бы один сет. При этом только Мартина Навратилова провела больше подряд матчей (143) в женском одиночном разряде на турнирах Большого шлема в Открытой эре, в которых выигрывала хотя бы один сет.
Осака стала первой теннисисткой, которой удалось обыграть Соболенко в двух сетах на турнире Большого шлема, с 2020 года - тогда это сделала белоруска Виктория Азаренко на Открытом чемпионате США.
В следующем раунде Осака сыграет с чешкой Каролиной Муховой (10).