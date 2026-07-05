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Соболенко вылетела с Уимблдона в четвертом круге - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Теннис
 
21:02 05.07.2026 (обновлено: 22:14 05.07.2026)
Соболенко вылетела с Уимблдона в четвертом круге

Соболенко проиграла Осаке и завершила выступление на Уимблдоне в четвертом круге

© Фото : Пресс-служба УимблдонаБелорусская теннисистка Арина Соболенко
Белорусская теннисистка Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арина Соболенко проиграла Наоми Осаке в четвертом круге Уимблдона.
  • Встреча завершилась победой Осаки со счетом 6:2, 7:6 (7:2).
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла японке Наоми Осаке в четвертом круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Турниры Большого шлема
Wimbledon WTA
05 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Арина Соболенко
0 : 22:66:7
Наоми Осака
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась победой Осаки (14-й номер посева) со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.
Соболенко впервые с 2022 года не сумела выйти в четвертьфинал турнира Большого шлема. Белорусская теннисистка прервала серию из 121 матча на турнирах элитной серии, в которых она выигрывала хотя бы один сет. При этом только Мартина Навратилова провела больше подряд матчей (143) в женском одиночном разряде на турнирах Большого шлема в Открытой эре, в которых выигрывала хотя бы один сет.
Осака стала первой теннисисткой, которой удалось обыграть Соболенко в двух сетах на турнире Большого шлема, с 2020 года - тогда это сделала белоруска Виктория Азаренко на Открытом чемпионате США.
В следующем раунде Осака сыграет с чешкой Каролиной Муховой (10).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Впервые с 2019 года никто из россиян не вышел в четвертьфинал Уимблдона
Вчера, 19:53
 
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