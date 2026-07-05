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"Сент-Луис" заинтересовался Никишиным, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Хоккей
 
11:55 05.07.2026 (обновлено: 12:43 05.07.2026)
"Сент-Луис" заинтересовался Никишиным, пишут СМИ

Sportsnet: "Сент-Луис" интересуется российским защитником "Каролины" Никишиным

© Фото : nhl.com/hurricanesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин
Хоккеист Каролины Харрикейнз Александр Никишин - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : nhl.com/hurricanes
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» интересуется российским защитником «Каролины Харрикейнз» Александром Никишиным.
  • Ранее журналист сообщил, что «Каролина» рассматривает возможность обмена Никишина, а «Нью-Йорк Рейнджерс» ведет переговоры по поводу его перехода.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" интересуется российским защитником "Каролины Харрикейнз" Александром Никишиным, сообщает Sportsnet.
В июне Никишин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Каролины". Ранее журналист Даррен Дрегер сообщил, что "Каролина" рассматривает возможность обмена защитника. 29 июня "Каролина" сделала хоккеисту квалификационное предложение, а несколько дней спустя Фридман сообщил, что "Нью-Йорк Рейнджерс" ведет переговоры по поводу перехода Никишина.
"Сент-Луис" - еще одна команда, которая на протяжении долгого времени присматривается к Никишину", - написал журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.
Никишину 24 года, он является уроженцем Орла, с 2022 по 2025 год защитник играл за петербургский СКА. Никишин дебютировал в НХЛ в составе "Каролины" в 2025 году по ходу плей-офф. Сезон-2025/26 стал для россиянина первым полноценным в карьере в лиге. Никишин в 81 матче регулярного чемпионата набрал 33 очка (11 голов и 22 передачи), а в 17 играх Кубка Стэнли отметился одной результативной передачей.
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