Путин пожелал Трампу успешного проведения ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин пожелал Дональду Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу в США.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал американскому лидеру Дональду Трампу дальнейшего успешного проведения чемпионата мира по футболу в США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Была затронута и футбольная тема. Владимир Путин с учетом российского опыта 2018 года пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира", - сказал Ушаков журналистам.