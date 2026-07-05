Так рассказал, что хотел бы сыграть с Овечкиным в одном составе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский хоккеист Алекс Так стал игроком клуба "Вашингтон Кэпиталз" и предвкушает выступления в одном составе с Александром Овечкиным.
- "Вашингтон Кэпиталз" объявил о подписании нового однолетнего контракта с 40-летним капитаном команды Александром Овечкиным.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американский хоккеист Алекс Так, который летом стал игроком клуба "Вашингтон Кэпиталз", заявил, что находится в предвкушении от того, что ему предстоит выступать в одном составе с российским форвардом Александром Овечкиным.
В четверг "Вашингтон Кэпиталз" объявил о подписании нового однолетнего контракта с 40‑летним капитаном команды Овечкиным.
"Я понятия не имел, пока он не написал в командный чат, что продлил контракт. Я узнал об этом из группового чата, а не сидел в соцсетях или что-то в этом роде. Я был очень рад, я надеялся сыграть с ним хотя бы сезон. Он обладатель Кубка Стэнли, величайший снайпер всех времен. Также много нематериальных вещей — например, его лидерство в раздевалке", - приводит слова Така RMNB.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина - 1006 голов.