Так рассказал, что хотел бы сыграть с Овечкиным в одном составе

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американский хоккеист Алекс Так, который летом стал игроком клуба "Вашингтон Кэпиталз", заявил, что находится в предвкушении от того, что ему предстоит выступать в одном составе с российским форвардом Александром Овечкиным.

"Я понятия не имел, пока он не написал в командный чат, что продлил контракт. Я узнал об этом из группового чата, а не сидел в соцсетях или что-то в этом роде. Я был очень рад, я надеялся сыграть с ним хотя бы сезон. Он обладатель Кубка Стэнли, величайший снайпер всех времен. Также много нематериальных вещей — например, его лидерство в раздевалке", - приводит слова Така RMNB.