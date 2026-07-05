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Организаторы "Золотого мяча": Месси может завоевать награду, играя в MLS - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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19:46 05.07.2026
Организаторы "Золотого мяча": Месси может завоевать награду, играя в MLS

Организаторы "Золотого мяча": Месси может завоевать награду, выступая в MLS

© ФИФАЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© ФИФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси сможет претендовать на «Золотой мяч» в 2026 году, несмотря на то что выступает за «Интер Майами» из MLS.
  • С 2022 года «Золотой мяч» оценивается не по календарному году, а по сезону — с 1 августа по 31 июля.
  • Выиграть «Золотой мяч», не выступая за европейский клуб, возможно, и примером этого является американка Меган Рапино, получившая награду в 2019 году, выступая за «Сиэтл Рейн».
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Организаторы премии "Золотой мяч" допустили, что аргентинец Лионель Месси сможет претендовать на награду в 2026 году, несмотря на выступление за "Интер Майами" из североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
С лета 2023 года Месси представляет "Интер Майами", куда перешел из французского "Пари Сен-Жермен". Осенью того же года он выиграл свой восьмой "Золотой мяч" и стал первым футболистом, выступавшим на момент вручения награды за клуб за пределами Европы. При этом нынешний сезон MLS стартовал в феврале, тогда как ведущие европейские чемпионаты традиционно начинаются летом.
"С 2022 года "Золотой мяч" оценивается не по календарному году, а по сезону - с 1 августа по 31 июля. Это означает, что в 2023 году при оценке клубных выступлений жюри учитывало игру Месси за "ПСЖ". Таким образом, выиграть "Золотой мяч", не выступая за европейский клуб, вполне возможно. Просто история показывает, что сделать это значительно сложнее. Однако растущая сила некоторых лиг за пределами Европы постепенно меняет ситуацию. В женском футболе подобное уже удалось сделать одной футболистке - американке Меган Рапино в 2019 году, когда она выступала за "Сиэтл Рейн". В случае с "Золотым мячом" невозможного нет. Теоретически любой игрок, независимо от того, в какой лиге он выступает, может претендовать на эту награду", - подчеркивается на сайте "Золотого мяча".
Месси принимает участие в чемпионате мира и с семью забитыми мячами делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с французом Килианом Мбаппе. По ходу мирового первенства 39-летний аргентинец превзошел рекорд немца Мирослава Клозе и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Перед матчем 1/8 финала против сборной Египта, который пройдет 7 июля, на счету Месси 20 голов на мировых первенствах. В текущем сезоне MLS нападающий провел 16 матчей и забил 13 голов. Ранее, 29 июня, портал The Athletic поставил аргентинца на первое место в рейтинге претендентов на "Золотой мяч".
Премия "Золотой мяч" вручается с 1956 года. До 1995 года она присуждалась лучшему европейскому игроку, выступавшему в европейском чемпионате. Затем на награду смогли претендовать футболисты любой национальности, но только представлявшие европейские клубы. С 2007 года ограничения, связанные с местом выступления, были полностью сняты.
Игрок сборной Аргентины Лионель Месси (слева) и игрок сборной Франции Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
Месси и Мбаппе больше всех ходят пешком на ЧМ-2026
Вчера, 17:17
 
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