Обвиняемый нанес девочке в Ленинградской области не менее 29 ударов ножом

Краткий пересказ от РИА ИИ Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области.

По данным следствия, Мехнин угрожал девочке ножом с целью совершения действий сексуального характера, после чего нанес ей не менее 29 ударов ножом.

Тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области нанес жертве не менее 29 ударов ножом, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В воскресенье Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал жителя Тосненского района Ленобласти 1984 года рождения Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки. Ранее судимый Мехнин был задержан в Гатчинском районе области при попытке скрыться на железнодорожном транспорте.

По данным следствия, Мехнин стал ножом угрожать малолетней потерпевшей "с целью выполнения последней действий сексуального характера".

"После оказания потерпевшей сопротивления, нанес ей не менее 29 ударов ножом в область шеи и задней поверхности грудной клетки, после чего взял рюкзак, накинул лямку на шею потерпевшей, тем самым сдавливая шею... до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни", - сообщает пресс-служба судов.

Девочка, получившая травмы шеи и множественные колото-резаные ранения с повреждением аорты, умерла на месте происшествия.