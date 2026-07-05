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Обвиняемый нанес девочке в Ленинградской области не менее 29 ударов ножом - РИА Новости, 05.07.2026
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14:51 05.07.2026
Обвиняемый нанес девочке в Ленинградской области не менее 29 ударов ножом

Обвиняемый в убийстве девочки под Петербургом нанес ей не менее 29 ударов ножом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области.
  • По данным следствия, Мехнин угрожал девочке ножом с целью совершения действий сексуального характера, после чего нанес ей не менее 29 ударов ножом.
  • Тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области нанес жертве не менее 29 ударов ножом, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В воскресенье Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал жителя Тосненского района Ленобласти 1984 года рождения Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве 12-летней девочки. Ранее судимый Мехнин был задержан в Гатчинском районе области при попытке скрыться на железнодорожном транспорте.
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По данным следствия, Мехнин стал ножом угрожать малолетней потерпевшей "с целью выполнения последней действий сексуального характера".
"После оказания потерпевшей сопротивления, нанес ей не менее 29 ударов ножом в область шеи и задней поверхности грудной клетки, после чего взял рюкзак, накинул лямку на шею потерпевшей, тем самым сдавливая шею... до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни", - сообщает пресс-служба судов.
Девочка, получившая травмы шеи и множественные колото-резаные ранения с повреждением аорты, умерла на месте происшествия.
Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти.
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