"Зенит" сыграл вничью с "Химнасией" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский «Зенит» сыграл вничью с аргентинским футбольным клубом «Химнасия» в товарищеском матче со счетом 1:1.
- Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет с действующим чемпионом Узбекистана «Нефтчи» (Фергана) 8 июля.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" сыграл вничью с аргентинским футбольным клубом "Химнасия" в товарищеском матче.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:1. В составе "Зенита" гол забил Александр Соболев (20-я минута). У "Химнасии" отличился Агустин Аусменди (39).
В следующем товарищеском матче "Зенит" примет действующего чемпиона Узбекистана "Нефтчи" (Фергана) 8 июля.