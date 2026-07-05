Хиль объяснил свой поступок в броском мяча в Мбаппе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль бросил мяч в нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира.
- Причиной инцидента стало то, что Мбаппе проигнорировал попытку Хиля пожать ему руку после матча.
- Сборная Парагвая уступила команде Франции со счетом 0:1 и завершила выступление на турнире, а сборная Франции вышла в четвертьфинал.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Парагвая по футболу Орландо Хиль заявил, что бросил мяч в нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира из-за того, что француз проигнорировал его попытку пожать руку.
В субботу сборная Парагвая уступила команде Франции со счетом 0:1. Хиль отразил четыре удара и был признан лучшим игроком встречи. После финального свистка парагваец подошел к Мбаппе для рукопожатия, однако француз прошел мимо соперника, после чего Хиль бросил мяч ему в спину, что привело к потасовке с участием игроков обеих сборных. Футболисты сборной Парагвая совершили 13 фолов и не получили желтых карточек.
05 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
"Это футбол. Если они к этому не привыкли, то ничего не поделаешь. Я протянул руку, чтобы поздравить его, но он меня проигнорировал. Очевидно, у меня был момент гнева, но потом я успокоился. Я поздравляю их. Франция проводит отличный турнир и входит в число фаворитов на победу", - приводит слова Хиля Bola Vip.
Сборная Парагвая завершила выступление на турнире. Команда Франции вышла в четвертьфинал, где встретится с марокканцами. Матч пройдет 9 июля в Бостоне.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Сборная Германии сенсационно вылетела с ЧМ-2026
30 июня, 02:30