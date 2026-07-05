Хиль объяснил свой поступок в броском мяча в Мбаппе

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Парагвая по футболу Орландо Хиль заявил, что бросил мяч в нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира из-за того, что француз проигнорировал его попытку пожать руку.

"Это футбол. Если они к этому не привыкли, то ничего не поделаешь. Я протянул руку, чтобы поздравить его, но он меня проигнорировал. Очевидно, у меня был момент гнева, но потом я успокоился. Я поздравляю их. Франция проводит отличный турнир и входит в число фаворитов на победу", - приводит слова Хиля Bola Vip.