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Хиль объяснил свой поступок в броском мяча в Мбаппе - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Футбол
 
12:14 05.07.2026 (обновлено: 12:43 05.07.2026)
Хиль объяснил свой поступок в броском мяча в Мбаппе

Хиль заявил, что бросил мяч в Мбаппе из-за отказа от рукопожатия

© AP Photo / Petr David JosekОрландо Хиль
Орландо Хиль - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Орландо Хиль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль бросил мяч в нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира.
  • Причиной инцидента стало то, что Мбаппе проигнорировал попытку Хиля пожать ему руку после матча.
  • Сборная Парагвая уступила команде Франции со счетом 0:1 и завершила выступление на турнире, а сборная Франции вышла в четвертьфинал.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Парагвая по футболу Орландо Хиль заявил, что бросил мяч в нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира из-за того, что француз проигнорировал его попытку пожать руку.
В субботу сборная Парагвая уступила команде Франции со счетом 0:1. Хиль отразил четыре удара и был признан лучшим игроком встречи. После финального свистка парагваец подошел к Мбаппе для рукопожатия, однако француз прошел мимо соперника, после чего Хиль бросил мяч ему в спину, что привело к потасовке с участием игроков обеих сборных. Футболисты сборной Парагвая совершили 13 фолов и не получили желтых карточек.
ЧМ по футболу 2026
05 июля 2026 • начало в 00:00
Завершен
Парагвай
0 : 1
Франция
70‎’‎ • Килиан Мбаппе (П)
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"Это футбол. Если они к этому не привыкли, то ничего не поделаешь. Я протянул руку, чтобы поздравить его, но он меня проигнорировал. Очевидно, у меня был момент гнева, но потом я успокоился. Я поздравляю их. Франция проводит отличный турнир и входит в число фаворитов на победу", - приводит слова Хиля Bola Vip.
Сборная Парагвая завершила выступление на турнире. Команда Франции вышла в четвертьфинал, где встретится с марокканцами. Матч пройдет 9 июля в Бостоне.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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