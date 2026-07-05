"Реал" объявил о переходе Дюмфриса

Дюмфрис перешел в "Интер" из нидерландского ПСВ в 2021 году. В его активе 27 голов в 207 матчах за миланский клуб. Вместе с командой защитник стал двукратным чемпионом Италии, трехкратным победителем Кубка и Суперкубка страны. Также в активе защитника 11 голов в 76 матчах за сборную Нидерландов.