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"Реал" объявил о переходе Дюмфриса - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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13:25 05.07.2026
"Реал" объявил о переходе Дюмфриса

"Реал" объявил о переходе футболиста сборной Нидерландов Дюмфриса из "Интера"

© Соцсети клубаДензел Дюмфрис
Дензел Дюмфрис - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Соцсети клуба
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерландский защитник Дензел Дюмфрис перешел из миланского «Интера» в мадридский «Реал».
  • Соглашение с 30-летним игроком сборной Нидерландов рассчитано до лета 2030 года.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Нидерландский защитник Дензел Дюмфрис перешел из миланского "Интера" в мадридский "Реал", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Соглашение с 30-летним игроком сборной Нидерландов рассчитано до лета 2030 года. В итальянском клубе заявили, что "Реал" активировал функцию выкупа футболиста. Ранее инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X сообщал, что "Реал" заплатит за спортсмена 20 млн евро.
Дюмфрис перешел в "Интер" из нидерландского ПСВ в 2021 году. В его активе 27 голов в 207 матчах за миланский клуб. Вместе с командой защитник стал двукратным чемпионом Италии, трехкратным победителем Кубка и Суперкубка страны. Также в активе защитника 11 голов в 76 матчах за сборную Нидерландов.
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