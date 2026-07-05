Завершивший карьеру футболист Зюле будет играть за любительскую команду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Никлас Зюле будет выступать за любительский клуб «Тифенбах», который выступает в девятом дивизионе системы чемпионатов Германии по футболу.
- Зюле объявил о завершении карьеры после травмы колена в матче 30-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма».
- Никлас Зюле рад снова увидеть футбол с другой стороны, где важен сам спорт, а не бизнес или деньги.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший защитник дортмундской "Боруссии" и мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле будет выступать за любительский клуб "Тифенбах" из районной лиги Баден-Вюртемберга, являющейся девятым дивизионом в системе чемпионатов Германии по футболу.
"Я очень рад снова увидеть футбол с совершенно другой стороны - там, где важен сам спорт, а не бизнес или деньги. Кроме того, в "Тифенбахе" играют два моих лучших друга, и один из них даже работает здесь тренером. После 13 лет профессионального футбола для меня это настоящий подарок - снова выйти на поле с друзьями и в полной мере наслаждаться этой прекрасной игрой", - сказал Зюле в интервью Sky Sport.
Зюле также представлял "Хоффенхайм" и "Баварию", с которой стал пятикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок Германии и четырежды - Суперкубок страны. В составе сборной Германии Зюле провел 49 матчей и забил один гол. В 2017 году он выиграл Кубок конфедераций в России.