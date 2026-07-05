Завершивший карьеру футболист Зюле будет играть за любительскую команду

"Я очень рад снова увидеть футбол с совершенно другой стороны - там, где важен сам спорт, а не бизнес или деньги. Кроме того, в "Тифенбахе" играют два моих лучших друга, и один из них даже работает здесь тренером. После 13 лет профессионального футбола для меня это настоящий подарок - снова выйти на поле с друзьями и в полной мере наслаждаться этой прекрасной игрой", - сказал Зюле в интервью Sky Sport.