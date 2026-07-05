Камоцци высказался о "Спартаке" и Дзюбе

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"Романтическое возвращение в "Спартак" крайне маловероятно. Сейчас ему почти 38 лет, и он является свободным агентом после физического спада в последнем сезоне в "Акроне". У него больше нет сил, необходимых для того, чтобы возглавлять атаку команды с чемпионскими амбициями. Ходят даже слухи о скором уходе на пенсию или переходе в Медиалигу", - сказал Камоцци.