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Камоцци высказался о "Спартаке" и Дзюбе - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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Футбол
 
14:48 05.07.2026 (обновлено: 14:58 05.07.2026)
Камоцци высказался о "Спартаке" и Дзюбе

Камоцци: переход Дзюбы в "Спартак" маловероятен, он не сможет возглавить команду

© Соцсети сборной РоссииАртем Дзюба
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Соцсети сборной России
Артем Дзюба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франко Камоцци считает маловероятным переход Артема Дзюбы в московский "Спартак".
  • Футболист объявил об уходе из тольяттинского "Акрона" по окончании сезона, но не намерен завершать карьеру.
  • Камоцци отметил, что у Дзюбы больше нет сил, необходимых для того, чтобы возглавлять атаку команды с чемпионскими амбициями.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с РИА Новости назвал маловероятным переход лучшего бомбардира в истории российского футбола Артема Дзюбы в московский "Спартак", отметив, что у него больше нет сил возглавлять команду с чемпионскими амбициями.
Ранее Дзюба не исключил своего возвращения в "Спартак". По окончании сезона 37-летний форвард объявил об уходе из тольяттинского "Акрона", однако отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России.
«
"Романтическое возвращение в "Спартак" крайне маловероятно. Сейчас ему почти 38 лет, и он является свободным агентом после физического спада в последнем сезоне в "Акроне". У него больше нет сил, необходимых для того, чтобы возглавлять атаку команды с чемпионскими амбициями. Ходят даже слухи о скором уходе на пенсию или переходе в Медиалигу", - сказал Камоцци.
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