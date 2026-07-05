Камоцци высказался о "Спартаке" и Дзюбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франко Камоцци считает маловероятным переход Артема Дзюбы в московский "Спартак".
- Футболист объявил об уходе из тольяттинского "Акрона" по окончании сезона, но не намерен завершать карьеру.
- Камоцци отметил, что у Дзюбы больше нет сил, необходимых для того, чтобы возглавлять атаку команды с чемпионскими амбициями.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с РИА Новости назвал маловероятным переход лучшего бомбардира в истории российского футбола Артема Дзюбы в московский "Спартак", отметив, что у него больше нет сил возглавлять команду с чемпионскими амбициями.
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"Романтическое возвращение в "Спартак" крайне маловероятно. Сейчас ему почти 38 лет, и он является свободным агентом после физического спада в последнем сезоне в "Акроне". У него больше нет сил, необходимых для того, чтобы возглавлять атаку команды с чемпионскими амбициями. Ходят даже слухи о скором уходе на пенсию или переходе в Медиалигу", - сказал Камоцци.