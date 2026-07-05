"Сяду и подумаю": Дзюба рассказал об интересных предложениях

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба заявил РИА Новости, что ждет интересного предложения от клубов для продолжения карьеры, отметив, что выступление в клубах не из Москвы будет маловероятным.

"Какие еще клубы могут быть? Тверь рассматриваю, Калугу (смеется). Да нет. Как будет хорошее, интересное предложение, я сяду, подумаю", - ответил Дзюба на вопрос, рассматривает ли он команды не из Москвы для продолжения карьеры.