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"Сяду и подумаю": Дзюба рассказал об интересных предложениях - РИА Новости Спорт, 05.07.2026
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10:38 05.07.2026 (обновлено: 11:12 05.07.2026)
"Сяду и подумаю": Дзюба рассказал об интересных предложениях

Дзюба рассказал, что ждет интересного предложения от клубов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАртём Дзюба
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Дзюба заявил, что ждет интересного предложения от клубов для продолжения карьеры.
  • Дзюба отметил, что выступление в клубах не из Москвы будет маловероятным.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба заявил РИА Новости, что ждет интересного предложения от клубов для продолжения карьеры, отметив, что выступление в клубах не из Москвы будет маловероятным.
Ранее Дзюба не исключил своего возвращения в "Спартак". По окончании сезона 37-летний форвард объявил об уходе из тольяттинского "Акрона", однако отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России.
"Какие еще клубы могут быть? Тверь рассматриваю, Калугу (смеется). Да нет. Как будет хорошее, интересное предложение, я сяду, подумаю", - ответил Дзюба на вопрос, рассматривает ли он команды не из Москвы для продолжения карьеры.
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