Американский баскетболист перешел в "Уралмаш"

Эфиани 30 лет, за свою карьеру он также выступал за датские "Баккен Беарс", "Хорсенс", французский "Денен Вольтер", израильский "Хапоэль" из города Беэр-Шева, а также турецкие "Галатасарай" и "Мерсин".