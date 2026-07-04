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Американский баскетболист перешел в "Уралмаш" - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Баскетбол
 
19:55 04.07.2026 (обновлено: 20:22 04.07.2026)
Американский баскетболист перешел в "Уралмаш"

Американский баскетболист Эфиани перешел в "Уралмаш"

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетбольный клуб «Уралмаш» из Екатеринбурга сообщил о переходе американского защитника Дэвида Эфиани.
  • Дэвид Эфиани провел основную часть прошедшего сезона в турецком клубе «Петким Спор», а затем перешел в «Маккаби» из Тель-Авива, с которым выиграл чемпионат Израиля.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Екатеринбургский баскетбольный клуб "Уралмаш" сообщил в своем Telegram-канале о переходе американского защитника Дэвида Эфиани.
Детали контракта Эфиани не разглашаются. Основную часть прошедшего сезона американец провел в турецком "Петким Спор", в мае он перешел в "Маккаби" из Тель-Авива, с которым выиграл чемпионат Израиля.
Эфиани 30 лет, за свою карьеру он также выступал за датские "Баккен Беарс", "Хорсенс", французский "Денен Вольтер", израильский "Хапоэль" из города Беэр-Шева, а также турецкие "Галатасарай" и "Мерсин".
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