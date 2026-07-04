Американский баскетболист перешел в "Уралмаш"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Баскетбольный клуб «Уралмаш» из Екатеринбурга сообщил о переходе американского защитника Дэвида Эфиани.
- Дэвид Эфиани провел основную часть прошедшего сезона в турецком клубе «Петким Спор», а затем перешел в «Маккаби» из Тель-Авива, с которым выиграл чемпионат Израиля.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Екатеринбургский баскетбольный клуб "Уралмаш" сообщил в своем Telegram-канале о переходе американского защитника Дэвида Эфиани.
Детали контракта Эфиани не разглашаются. Основную часть прошедшего сезона американец провел в турецком "Петким Спор", в мае он перешел в "Маккаби" из Тель-Авива, с которым выиграл чемпионат Израиля.
Эфиани 30 лет, за свою карьеру он также выступал за датские "Баккен Беарс", "Хорсенс", французский "Денен Вольтер", израильский "Хапоэль" из города Беэр-Шева, а также турецкие "Галатасарай" и "Мерсин".