"Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов"

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" обыграли самарские "Крылья Советов" в товарищеском матче, который прошел на базе столичного клуба.

"Спартак" стартует в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) домашним матчем со столичной "Родиной", а "Крылья Советов" в гостях сыграют с московским "Динамо".