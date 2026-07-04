"Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты московского «Спартака» обыграли «Крылья Советов» в товарищеском матче со счетом 3:2.
- У «Спартака» мячи забили Ливай Гарсия, Наиль Умяров и Иван Сорокин, а у «Крыльев Советов» отличились Михайло Баньяц и Дани Фернандес.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" обыграли самарские "Крылья Советов" в товарищеском матче, который прошел на базе столичного клуба.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "красно-белых", у которых мячи забили Ливай Гарсия (20-я минута), Наиль Умяров (76) и Иван Сорокин (79). В составе волжан со штрафных отличились Михайло Баньяц (54) и Дани Фернандес (64).
"Спартак" стартует в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) домашним матчем со столичной "Родиной", а "Крылья Советов" в гостях сыграют с московским "Динамо".