СКА объявил о подписании контракта со шведским хоккеистом Вайссбаком

В прошедшем сезоне он выступал в составе "Фрелунды", сыграв 33 матча и набрав 17 очков (5 голов + 12 передач) в Шведской хоккейной лиге. Вместе с командой он стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26.