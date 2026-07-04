СКА объявил о подписании контракта со шведским хоккеистом Вайссбаком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт со шведским нападающим Линусом Вайссбаком.
- Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один год.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Петербургский хоккейный клуб СКА на своем сайте объявил о подписании контракта со шведским нападающим Линусом Вайссбаком.
Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на один год. Предстоящий сезон станет дебютным для шведа в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Вайссбак был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2017 года клубом "Баффало Сейбрз" в седьмом раунде и три года выступал в фарм-клубе "Рочестер Американс" из Американской хоккейной лиги (АХЛ).
В прошедшем сезоне он выступал в составе "Фрелунды", сыграв 33 матча и набрав 17 очков (5 голов + 12 передач) в Шведской хоккейной лиге. Вместе с командой он стал победителем Лиги чемпионов сезона-2025/26.