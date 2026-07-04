Сайбари и Диас вошли в стартовый состав сборной Марокко на матч с Канадой

Краткий пересказ от РИА ИИ Исмаэль Сайбари и Браим Диас вошли в стартовый состав сборной Марокко на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Канады.

Матч Канада — Марокко пройдет в Хьюстоне.

Начало матча запланировано на 20:00 мск.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Исмаэль Сайбари и Браим Диас вошли в стартовый состав сборной Марокко на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Канады, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В состав сборной Марокко вошли Яссин Буну (вратарь, "Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Ашраф Хакими (капитан, "ПСЖ", Франция), Нуссаир Мазрауи ("Манчестер Юнайтед", Англия), Исса Диоп ("Фулхэм", Англия), Редуан Алаль ("Мехелен", Бельгия), Аюб Буадди ("Лилль", Франция), Аззедин Унаи ("Жирона", Испания), Исмаэль Сайбари ("Бавария", Германия), Билал Эль-Ханнус ("Штутгарт", Германия), Нейл Эль-Айнауи ("Рома", Италия), Браим Диас ("Реал", Испания).

У канадцев с первых минут на поле выйдут Максим Крепо (вратарь, "Орландо Сити", MLS), Алистер Джонстон ("Селтик, Шотландия), Люк де Фужроль ("Фулхэм", Англия), Мойзе Бомбито ("Ницца", Франция), Ричи Ларея ("Торонто", MLS), Нико Сигур ("Хайдук", Хорватия), Стивен Эуштакиу (капитан, "Лос-Анджелес", MLS), Джонатан Дэвид ("Ювентус", Италия), Тани Олувасейи ("Вильярреал", Испания), Тейджон Бьюкенен ("Вильярреал", Испания) и Али Ахмед ("Норвич", Англия).

Матч Канада - Марокко пройдет в Хьюстоне, начало - 20:00 мск.