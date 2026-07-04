Рейтинг@Mail.ru
"Справедливая Россия" утвердила кандидатов на выборы в Госдуму - РИА Новости, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
15:50 04.07.2026 (обновлено: 15:51 04.07.2026)
"Справедливая Россия" утвердила кандидатов на выборы в Госдуму

«Справедливая Россия» утвердила 487 кандидатов на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия «Справедливая Россия» утвердила 487 кандидатов на выборы в Госдуму.
  • В федеральный список партии вошло 263 человека, а по одномандатным округам выдвинуто 224 кандидата, среди которых десять действующих депутатов Госдумы.
  • Выборы в Госдуму пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" утвердила 487 кандидатов на выборы в Госдуму в ходе партийного съезда, передает корреспондент РИА Новости.
В Москве проходит вторая часть 15-го предвыборного съезда партии "Справедливая Россия".
Бывший премьер-министр Украины Сергей Арбузов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Экс-премьер Украины выдвинется в Госдуму от "Справедливой России"
Вчера, 13:10
В федеральный список вошло 263 человека: четверо - по общефедеральной части, а 259 вошли в 37 региональных групп. По одномандатным округам партия выдвинула 224 кандидата, среди которых десять действующих депутатов Госдумы, например, Аксаков Анатолий и Хованская Галина.
Некоторые региональные группы возглавляют также действующие депутаты Госдумы, в том числе Александр Терентьев, Игорь Ананских, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Николай Новичков, Андрей Кузнецов, Анатолий Грешневиков, Алексей Чепа, Александр Ремезков, Валерий Гартунг, Сергей Кабышев и Михаил Делягин.
Региональную группу, в которую входят ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым и Севастополь, возглавил бывший первый вице-премьер Украины, экс-глава украинского Нацбанка Сергей Арбузов.
Кроме того, восемь участников СВО стали кандидатами от партии на предстоящие выборы в Госдуму по одномандатным округам, а 17 - по партийному, федеральному списку.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Миронов предложил ввести пенсионную потребительскую корзину
Вчера, 12:14
Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.
"Справедливая Россия" - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду".
В 2025 году партия вернулась к названию "Справедливая Россия". Ее бессменным лидером является Сергей Миронов. В действующем созыве Госдумы фракция занимает третье место по численности.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Миронов предложил расселять аварийное жилье в срок не более трех лет
3 июля, 19:30
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлександр ТерентьевИгорь АнанскихНиколай НовичковГосдума РФСправедливая РоссияПатриоты России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала