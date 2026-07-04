"Справедливая Россия" утвердила кандидатов на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия «Справедливая Россия» утвердила 487 кандидатов на выборы в Госдуму.

В федеральный список партии вошло 263 человека, а по одномандатным округам выдвинуто 224 кандидата, среди которых десять действующих депутатов Госдумы.

Выборы в Госдуму пройдут в три дня — с 18 по 20 сентября 2026 года.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия" утвердила 487 кандидатов на выборы в Госдуму в ходе партийного съезда, передает корреспондент РИА Новости.

В федеральный список вошло 263 человека: четверо - по общефедеральной части, а 259 вошли в 37 региональных групп. По одномандатным округам партия выдвинула 224 кандидата, среди которых десять действующих депутатов Госдумы, например, Аксаков Анатолий и Хованская Галина.

Некоторые региональные группы возглавляют также действующие депутаты Госдумы, в том числе Александр Терентьев, Игорь Ананских, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Николай Новичков, Андрей Кузнецов, Анатолий Грешневиков, Алексей Чепа, Александр Ремезков, Валерий Гартунг, Сергей Кабышев и Михаил Делягин.

Региональную группу, в которую входят ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым и Севастополь, возглавил бывший первый вице-премьер Украины, экс-глава украинского Нацбанка Сергей Арбузов.

Кроме того, восемь участников СВО стали кандидатами от партии на предстоящие выборы в Госдуму по одномандатным округам, а 17 - по партийному, федеральному списку.

Выборы депутатов Госдумы и другие выборы, назначенные на 20 сентября 2026 года, пройдут в три дня - с 18 по 20 сентября.

"Справедливая Россия" - левоцентристская партия, созданная в 2006 году путем объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров. В 2021 году к ней присоединились "Патриоты России" и "За правду".