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Роналду узнал о смерти отца в Москве: печальный визит Криштиану в Россию - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
08:05 04.07.2026 (обновлено: 08:41 04.07.2026)

Роналду узнал о смерти отца в Москве: печальный визит Криштиану в Россию

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Икона перфекционизма в мировом футболе Криштиану Роналду больше всего на свете хотел бы разделить свой успех и богатство с отцом. Но это невозможно — он умер 20 лет назад, не успев подарить сыну ни одного душевного разговора. РИА Новости вспоминает главную боль португальского идола.

Спивался с сослуживцами

Простая португальская семья с четырьмя детьми, недостаток образования, социальная нестабильность: мать Мария Долореш душ Сантуш Авейру работала поваром, а отец Жозе Диниш Авейру брал все возможные подработки — от садовника до сотрудника сервиса местной футбольной команды. Семья Криштиану безоговорочно счастливой не была. Все дело в главе семейства — Жозе злоупотреблял алкоголем, бывал жестоким и отстраненным.
В молодости отец Роналду пошел в армию и угодил на войну с Анголой — это была борьба колонии за независимость от португальской метрополии. Отслужив, он вернулся на Мадейру, но так и не смог найти себя в новой мирной жизни. Зато рядом часто оказывались армейские приятели, предлагавшие выпить. А если у него не было денег, платили сами.
Как это бывает с алкоголиками, пагубное воздействие на психику происходило с Жозе постепенно. Поначалу он мог быть нормальным отцом, приличным мужем и много работал. Так что старшему брату и сестрам Криша досталось чуть больше родительского тепла. К моменту рождения младшего сына от верившего в лучшее романтика Жозе не осталось ничего. Что-то было выжжено войной в молодости, а остальное дотлело в запоях и тяжелом труде. Поэтому когда семилетний Криштиану с детской наивностью заявил папе, что мечтает о большом доме, как у Майкла Джексона, тот сразу осадил сына: "Мечты — это всего лишь мечты, это привилегия богатых людей". Криштиану позже признавался в интервью, как ему больно, что отец так и не увидел его мечту ожившей.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбол. Чемпионат Европы - 2016. Финал. Матч Португалия - Франция
Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Финал. Матч Португалия - Франция - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Финал. Матч Португалия - Франция

Назвал сына в честь президента США

Что вообще нужно подрастающему мальчику от папы? Любовь, забота, личный пример силы и непреклонная вера в его возможности — от способности научиться ездить на велике до шанса однажды покорить Луну. И еще душевные разговоры, которые будут наполнять жизнь теплом в самые сложные моменты сомнений и борьбы. Именно этого отец, к сожалению, не смог дать Роналду. Но впоследствии он сможет ощутить почти отцовское участие от своего тренера сэра Алекса Фергюсона.
© Соцсети португальцаСэр Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду
Сэр Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Соцсети португальца
Сэр Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду
«
"Я не знал отца на сто процентов. Он много пил. Я никогда не вел с ним настоящей беседы. Это было трудно", — с горечью вспоминает Криштиану.
В какой-то момент Жозе начал проявлять агрессию по отношению к жене, но детей не трогал. А в 11 лет Роналду уже успел зарекомендовать себя в футболе и уехал из родного дома в Лиссабон, чтобы исполнить все свои мечты — много денег, большой красивый дом, счастливая мама и гордый отец. До подписания первого контракта с "Манчестер Юнайтед" оставалось всего семь лет упорной работы, насмешек и унижений.
Пусть отец Криштиану был скуп на похвалу и нежность, не умел или не хотел сближаться с детьми, но во многом именно он определил счастливую судьбу сына. Во-первых, второе имя "Роналду" (неотъемлемая часть личного бренда) было выбрано волей отца, симпатизирующего 40-му президенту США Рональду Рейгану. Во-вторых, работа Жозе с экипировкой футбольной команды "Андорринья" сделала возможными тренировки Криштиану с профессионалами. Платить за это просто так семья бы не смогла.
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Смерть застала в Москве

Возможно, поэтому чувства Криша к отцу можно описать как смесь благодарности и сожаления. Как только он начал стабильно зарабатывать, сразу оплатил для папы курс лечения в клинике в Англии. Но долгосрочного эффекта это не принесло, и в сентябре 2005 года Жозе Диниш Авейру умер от печеночной недостаточности на фоне алкоголизма. Ему было всего пятьдесят два.
Печальная новость застала 20-летнего Роналду в Москве накануне матча с Россией в отборочном цикле к чемпионату мира — 2006 — ему сообщил об этом главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари. Криш мог бы сразу уехать домой, но принял решение остаться на матч и уже потом полететь на Мадейру. Нет сомнений, что если бы он смог тогда забить, то посвятил бы гол отцу. Даже немного жаль, что матч завершился нулевой ничьей.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Криштиану Роналду
Печально осознавать, что отец так и не увидел всех титулов, достижений и нынешнего уровня популярности своего младшего сына. Криштиану Роналду благодаря упорству и трудолюбию смог совершить планетарный рывок по социальной лестнице — то, о чем в детстве запрещали даже мечтать, теперь его базовый минимум. К тому же он может заниматься благотворительностью и подарить безбедную жизнь многим поколениям своих близких людей.
Журналист Пирс Морган как-то показал Кришу архивное видео, где Жозе говорит, как гордится сыном. Роналду не смог сдержать слез: "Я никогда не видел этих кадров… Он не увидел, насколько великим я стал".
 
ФутболКриштиану РоналдуМанчестер ЮнайтедАлекс ФергюсонАвторы РИА Новости СпортВокруг спорта
 
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