Роналду узнал о смерти отца в Москве: печальный визит Криштиану в Россию

Икона перфекционизма в мировом футболе Криштиану Роналду больше всего на свете хотел бы разделить свой успех и богатство с отцом. Но это невозможно — он умер 20 лет назад, не успев подарить сыну ни одного душевного разговора. РИА Новости вспоминает главную боль португальского идола.

Спивался с сослуживцами

Простая португальская семья с четырьмя детьми, недостаток образования, социальная нестабильность: мать Мария Долореш душ Сантуш Авейру работала поваром, а отец Жозе Диниш Авейру брал все возможные подработки — от садовника до сотрудника сервиса местной футбольной команды. Семья Криштиану безоговорочно счастливой не была. Все дело в главе семейства — Жозе злоупотреблял алкоголем, бывал жестоким и отстраненным.

В молодости отец Роналду пошел в армию и угодил на войну с Анголой — это была борьба колонии за независимость от португальской метрополии. Отслужив, он вернулся на Мадейру, но так и не смог найти себя в новой мирной жизни. Зато рядом часто оказывались армейские приятели, предлагавшие выпить. А если у него не было денег, платили сами.

Как это бывает с алкоголиками, пагубное воздействие на психику происходило с Жозе постепенно. Поначалу он мог быть нормальным отцом, приличным мужем и много работал. Так что старшему брату и сестрам Криша досталось чуть больше родительского тепла. К моменту рождения младшего сына от верившего в лучшее романтика Жозе не осталось ничего. Что-то было выжжено войной в молодости, а остальное дотлело в запоях и тяжелом труде. Поэтому когда семилетний Криштиану с детской наивностью заявил папе, что мечтает о большом доме, как у Майкла Джексона, тот сразу осадил сына: "Мечты — это всего лишь мечты, это привилегия богатых людей". Криштиану позже признавался в интервью, как ему больно, что отец так и не увидел его мечту ожившей.

Назвал сына в честь президента США

Что вообще нужно подрастающему мальчику от папы? Любовь, забота, личный пример силы и непреклонная вера в его возможности — от способности научиться ездить на велике до шанса однажды покорить Луну. И еще душевные разговоры, которые будут наполнять жизнь теплом в самые сложные моменты сомнений и борьбы. Именно этого отец, к сожалению, не смог дать Роналду. Но впоследствии он сможет ощутить почти отцовское участие от своего тренера сэра Алекса Фергюсона.

© Соцсети португальца Сэр Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду © Соцсети португальца Сэр Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду

« "Я не знал отца на сто процентов. Он много пил. Я никогда не вел с ним настоящей беседы. Это было трудно", — с горечью вспоминает Криштиану.

В какой-то момент Жозе начал проявлять агрессию по отношению к жене, но детей не трогал. А в 11 лет Роналду уже успел зарекомендовать себя в футболе и уехал из родного дома в Лиссабон, чтобы исполнить все свои мечты — много денег, большой красивый дом, счастливая мама и гордый отец. До подписания первого контракта с "Манчестер Юнайтед" оставалось всего семь лет упорной работы, насмешек и унижений.

Пусть отец Криштиану был скуп на похвалу и нежность, не умел или не хотел сближаться с детьми, но во многом именно он определил счастливую судьбу сына. Во-первых, второе имя "Роналду" (неотъемлемая часть личного бренда) было выбрано волей отца, симпатизирующего 40-му президенту США Рональду Рейгану. Во-вторых, работа Жозе с экипировкой футбольной команды "Андорринья" сделала возможными тренировки Криштиану с профессионалами. Платить за это просто так семья бы не смогла.

Смерть застала в Москве

Возможно, поэтому чувства Криша к отцу можно описать как смесь благодарности и сожаления. Как только он начал стабильно зарабатывать, сразу оплатил для папы курс лечения в клинике в Англии. Но долгосрочного эффекта это не принесло, и в сентябре 2005 года Жозе Диниш Авейру умер от печеночной недостаточности на фоне алкоголизма. Ему было всего пятьдесят два.

Печальная новость застала 20-летнего Роналду в Москве накануне матча с Россией в отборочном цикле к чемпионату мира — 2006 — ему сообщил об этом главный тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари. Криш мог бы сразу уехать домой, но принял решение остаться на матч и уже потом полететь на Мадейру. Нет сомнений, что если бы он смог тогда забить, то посвятил бы гол отцу. Даже немного жаль, что матч завершился нулевой ничьей.

Печально осознавать, что отец так и не увидел всех титулов, достижений и нынешнего уровня популярности своего младшего сына. Криштиану Роналду благодаря упорству и трудолюбию смог совершить планетарный рывок по социальной лестнице — то, о чем в детстве запрещали даже мечтать, теперь его базовый минимум. К тому же он может заниматься благотворительностью и подарить безбедную жизнь многим поколениям своих близких людей.