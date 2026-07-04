Сальников назвал упорство Ефимовой примером правильного подхода в спорте

МОСКВА, 4 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников заявил РИА Новости, что Юлия Ефимова, которая продолжает бороться за место в сборной, является примером правильного подхода в спорте, а ее желание плавать заслуживает уважения.

"Она молодец, продолжает. Она занимается своим любимым делом. Иногда у нее получается, иногда не очень, но она не отчаивается. Я считаю, это правильный подход. Главное, чтобы было желание. У нее оно есть, она демонстрирует всему миру, что хочет дальше продолжать плавать. И это замечательно", - сказал Сальников.