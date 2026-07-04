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Сальников назвал упорство Ефимовой примером правильного подхода в спорте - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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14:31 04.07.2026
Сальников назвал упорство Ефимовой примером правильного подхода в спорте

Сальников: желание Ефимовой плавать заслуживает уважения

© Фото : Социальные сети Юлии ЕфимовойЮлия Ефимова
Юлия Ефимова - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Социальные сети Юлии Ефимовой
Юлия Ефимова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Сальников заявил, что Юлия Ефимова является примером правильного подхода в спорте.
  • Юлия Ефимова отобралась на чемпионат Европы, заняв второе место на 50-метровке брассом на чемпионате России в Казани.
МОСКВА, 4 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников заявил РИА Новости, что Юлия Ефимова, которая продолжает бороться за место в сборной, является примером правильного подхода в спорте, а ее желание плавать заслуживает уважения.
Ранее 34-летняя Ефимова отобралась на чемпионат Европы, заняв второе место на 50-метровке брассом на чемпионате России в Казани.
"Она молодец, продолжает. Она занимается своим любимым делом. Иногда у нее получается, иногда не очень, но она не отчаивается. Я считаю, это правильный подход. Главное, чтобы было желание. У нее оно есть, она демонстрирует всему миру, что хочет дальше продолжать плавать. И это замечательно", - сказал Сальников.
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