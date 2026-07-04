Сальников назвал упорство Ефимовой примером правильного подхода в спорте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Сальников заявил, что Юлия Ефимова является примером правильного подхода в спорте.
- Юлия Ефимова отобралась на чемпионат Европы, заняв второе место на 50-метровке брассом на чемпионате России в Казани.
МОСКВА, 4 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников заявил РИА Новости, что Юлия Ефимова, которая продолжает бороться за место в сборной, является примером правильного подхода в спорте, а ее желание плавать заслуживает уважения.
Ранее 34-летняя Ефимова отобралась на чемпионат Европы, заняв второе место на 50-метровке брассом на чемпионате России в Казани.
"Она молодец, продолжает. Она занимается своим любимым делом. Иногда у нее получается, иногда не очень, но она не отчаивается. Я считаю, это правильный подход. Главное, чтобы было желание. У нее оно есть, она демонстрирует всему миру, что хочет дальше продолжать плавать. И это замечательно", - сказал Сальников.