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Месси похвалил сборную Кабо-Верде после тяжелейшей победы в плей-офф ЧМ - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
08:51 04.07.2026
Месси похвалил сборную Кабо-Верде после тяжелейшей победы в плей-офф ЧМ

Месси заявил, что неспроста сборная Кабо-Верде ни разу не проиграла в группе ЧМ

© REUTERS / Kai PfaffenbachЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины обыграла команду Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира со счетом 3:2 в дополнительное время.
  • Лионель Месси забил мяч на 29-й минуте и был признан лучшим игроком матча.
  • В 1/8 финала сборная Аргентины сыграет против команды Египта 7 июля.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси похвалил команду Кабо-Верде после победного матча 1/16 финала чемпионата мира, отметив, что он и его партнеры столкнулись с ожидаемо сложным соперником.
В ночь на субботу сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команду Кабо-Верде со счетом 3:2. Месси забил мяч на 29-й минуте и был признан лучшим игроком матча.
ЧМ по футболу 2026
04 июля 2026 • начало в 01:00
Закончен (ДВ)
Аргентина
3 : 2
Кабо-Верде
29‎’‎ • Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
92‎’‎ • Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
111‎’‎ • Диней (А)
59‎’‎ • Дерой Дуарте
(Райан Мендеш)
103‎’‎ • Сидни Кабрал
(Янник Семеду)
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"Мы действовали несогласованно - у них постоянно возникал лишний игрок, потому что мы не могли выстроиться правильно. У них не было мяча, но они заставляли нас бегать, потому что мы не могли организовать нормальный прессинг. Не зря эта команда не проиграла Испании и Уругваю. Мы сделали самое сложное - забили первый гол, думали, что после этого игра у нас пойдет. Но все случилось иначе: мы потеряли мяч, сели слишком глубоко и перестали прессинговать как надо", - приводит слова Месси TyC Sports.
"Мы знали, что будет трудно. Это плей-офф, здесь никто ничего не дарит. Мы уважаем соперников, знали, что легкой прогулки не будет. На этом чемпионате мира особенно заметно, что все команды очень ровные, уровень очень высокий. Все матчи будут тяжелейшими. Теперь главное - отдохнуть, подумать о том, что будет дальше, и взять с собой позитив. Он есть: мы делали и хорошие вещи. А еще нужно исправить ошибки, которых, если честно, сегодня было много", - добавил Месси.
В 1/8 финала сборная Аргентины 7 июля сыграет против команды Египта.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Эпизод матча ЧМ-2026 между Аргентиной и Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Месси унес ноги от Кабо-Верде! Дебютанты ЧМ чуть не нокаутировали чемпионов
Вчера, 03:55
 
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