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Иванова назначили заместителем председателя совета директоров "Урала" - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
17:29 04.07.2026
Иванова назначили заместителем председателя совета директоров "Урала"

Иванов занял должность зампредседателя совета директоров ФК "Урал"

© официальный сайт клуба "Урал"Григорий Иванов
Григорий Иванов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© официальный сайт клуба "Урал"
Григорий Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Григорий Иванов назначен заместителем председателя совета директоров футбольного клуба «Урал».
  • Роман Орещук назначен директором футбольного клуба «Урал».
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Григорий Иванов назначен заместителем председателя совета директоров "Урала", сообщается на сайте екатеринбургского футбольного клуба.
Иванов с 2003 года занимал пост президента "Урала". На новой должности 65-летний функционер будет отвечать за стратегическое управление клубом.
Также "Урал" сообщил, что директором клуба назначен Роман Орещук, который ранее занимал должность советника президента клуба.
"Урал" начнет новый сезон Первой лиги 13 июля домашним матчем с московским "Торпедо".
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