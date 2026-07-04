Иванова назначили заместителем председателя совета директоров "Урала"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Григорий Иванов назначен заместителем председателя совета директоров футбольного клуба «Урал».
- Роман Орещук назначен директором футбольного клуба «Урал».
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Григорий Иванов назначен заместителем председателя совета директоров "Урала", сообщается на сайте екатеринбургского футбольного клуба.
Также "Урал" сообщил, что директором клуба назначен Роман Орещук, который ранее занимал должность советника президента клуба.
"Урал" начнет новый сезон Первой лиги 13 июля домашним матчем с московским "Торпедо".