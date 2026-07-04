Месси признан лучшим игроком матча ЧМ против команды Кабо-Верде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Кабо-Верде.
- Сборная Аргентины обыграла команду Кабо-Верде со счетом 3:2, Месси забил мяч на 29-й минуте, этот гол стал седьмым для него на текущем чемпионате мира.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Кабо-Верде, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на субботу сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команду Кабо-Верде со счетом 3:2 в матче, который прошел в Майами. Месси забил мяч на 29-й минуте.
Для Месси гол стал седьмым на текущем чемпионате мира, капитан сборной Аргентины возглавляет список лучших бомбардиров в истории турнира с 20 забитыми мячами.
В 1/8 финала сборная Аргентины 7 июля сыграет против команды Египта.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
04 июля 2026 • начало в 01:00
Закончен (ДВ)
29’ • Лионель Месси
92’ • Лисандро Мартинес
111’ • Диней (А)
59’ • Дерой Дуарте
103’ • Сидни Кабрал