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Месси признан лучшим игроком матча ЧМ против команды Кабо-Верде - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
04:11 04.07.2026
Месси признан лучшим игроком матча ЧМ против команды Кабо-Верде

Месси признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ против команды Кабо-Верде

© REUTERS / MARIA LYSAKERЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / MARIA LYSAKER
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Кабо-Верде.
  • Сборная Аргентины обыграла команду Кабо-Верде со счетом 3:2, Месси забил мяч на 29-й минуте, этот гол стал седьмым для него на текущем чемпионате мира.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Кабо-Верде, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на субботу сборная Аргентины в дополнительное время обыграла команду Кабо-Верде со счетом 3:2 в матче, который прошел в Майами. Месси забил мяч на 29-й минуте.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Месси лишился единоличного рекорда по числу голевых пасов на ЧМ
Вчера, 03:34
Для Месси гол стал седьмым на текущем чемпионате мира, капитан сборной Аргентины возглавляет список лучших бомбардиров в истории турнира с 20 забитыми мячами.
В 1/8 финала сборная Аргентины 7 июля сыграет против команды Египта.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
ЧМ по футболу 2026
04 июля 2026 • начало в 01:00
Закончен (ДВ)
Аргентина
3 : 2
Кабо-Верде
29‎’‎ • Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
92‎’‎ • Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
111‎’‎ • Диней (А)
59‎’‎ • Дерой Дуарте
(Райан Мендеш)
103‎’‎ • Сидни Кабрал
(Янник Семеду)
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