Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в дополнительное время.

В составе аргентинцев голы забили Лионель Месси, Лисандро Мартинес, а также мяч в собственные ворота забил Диней Боржеш.

Лионель Месси возглавляет список лучших бомбардиров в истории турнира с 20 забитыми мячами и обновил рекорд, отличившись в восьмой встрече на мировом первенстве подряд.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сборная Аргентины в дополнительное время одержала победу над командой Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Основное время встречи, прошедшей в Майами , завершилось со счетом 1:1. В составе аргентинцев мяч забил Лионель Месси (29-я минута). У дебютантов чемпионата мира первым голом за сборную отметился Дерой Дуарте (59). В дополнительное время сборную Аргентины вперед вывел Лисандро Мартинес (92), затем равновесие восстановил Сидни Лопеш Кабрал (103), а победу действующим чемпионам мира принес автогол Динея Боржеша (111).

В стартовом составе команды Кабо-Верде на поле вышел полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини. Он был заменен в первом дополнительном тайме. Тогда же на поле появился его соотечественник нападающий Жилсон Беншимол из тольяттинского "Акрона".

Для Месси гол стал седьмым на текущем чемпионате мира. Капитан сборной Аргентины возглавляет список лучших бомбардиров в истории турнира с 20 забитыми мячами. Он отличился в восьмой встрече на мировом первенстве подряд и обновил принадлежащий ему рекорд.