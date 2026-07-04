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Сборная Аргентины обыграла команду Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
03:48 04.07.2026 (обновлено: 04:03 04.07.2026)
Сборная Аргентины обыграла команду Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира

Сборная Аргентины обыграла команду Кабо-Верде и вышла в 1/8 финала ЧМ

© REUTERS / Paul ChildsФутболисты сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© REUTERS / Paul Childs
Футболисты сборной Аргентины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в дополнительное время.
  • В составе аргентинцев голы забили Лионель Месси, Лисандро Мартинес, а также мяч в собственные ворота забил Диней Боржеш.
  • Лионель Месси возглавляет список лучших бомбардиров в истории турнира с 20 забитыми мячами и обновил рекорд, отличившись в восьмой встрече на мировом первенстве подряд.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сборная Аргентины в дополнительное время одержала победу над командой Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
Основное время встречи, прошедшей в Майами, завершилось со счетом 1:1. В составе аргентинцев мяч забил Лионель Месси (29-я минута). У дебютантов чемпионата мира первым голом за сборную отметился Дерой Дуарте (59). В дополнительное время сборную Аргентины вперед вывел Лисандро Мартинес (92), затем равновесие восстановил Сидни Лопеш Кабрал (103), а победу действующим чемпионам мира принес автогол Динея Боржеша (111).
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3 июля, 09:00
В стартовом составе команды Кабо-Верде на поле вышел полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини. Он был заменен в первом дополнительном тайме. Тогда же на поле появился его соотечественник нападающий Жилсон Беншимол из тольяттинского "Акрона".
Для Месси гол стал седьмым на текущем чемпионате мира. Капитан сборной Аргентины возглавляет список лучших бомбардиров в истории турнира с 20 забитыми мячами. Он отличился в восьмой встрече на мировом первенстве подряд и обновил принадлежащий ему рекорд.
В 1/8 финала действующие чемпионы мира 7 июля сыграют с командой Египта. Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
ЧМ по футболу 2026
04 июля 2026 • начало в 01:00
Закончен (ДВ)
Аргентина
3 : 2
Кабо-Верде
29‎’‎ • Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
92‎’‎ • Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
111‎’‎ • Диней (А)
59‎’‎ • Дерой Дуарте
(Райан Мендеш)
103‎’‎ • Сидни Кабрал
(Янник Семеду)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
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