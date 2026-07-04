Рейтинг@Mail.ru
Анчелотти заявил, что Неймар недоволен игровым временем на чемпионате мира - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:59 04.07.2026
Анчелотти заявил, что Неймар недоволен игровым временем на чемпионате мира

Анчелотти: бомбардир сборной Бразилии Неймар недоволен игровым временем на ЧМ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутболист Неймар
Футболист Неймар - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Футболист Неймар. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что Неймар недоволен игровым временем на чемпионате мира.
  • Неймар провел матч 1/16 финала против японцев на скамейке запасных, так как тренер приберегал его на дополнительное время.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что лучший бомбардир в истории национальной команды Неймар недоволен игровым временем на чемпионате мира.
Нападающий из-за травмы пропустил два стартовых матча турнира против команд Марокко (1:1) и Гаити (3:0), а затем вышел на замену в игре против шотландцев (3:0). В понедельник в Хьюстоне (США) сборная Бразилии в матче 1/16 финала одержала волевую победу над японцами со счетом 2:1. Неймар провел игру на скамейке запасных. После завершения встречи Анчелотти заявил, что приберегал игрока на дополнительное время.
Неймар - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Анчелотти рассказал, почему не выпустил Неймара против японцев
30 июня, 00:02
"Он недоволен этим, но воспринимает все очень спокойно. Он отлично тренируется", - приводит слова Анчелотти ESPN.
На счету 34-летнего Неймара 129 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии.
В 1/8 финала 5 июля в Нью-Йорке бразильцы встретятся со сборной Норвегии. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Бразилия опозорилась без Неймара: чудом удержала ничью в первом матче на ЧМ
14 июня, 03:25
 
ФутболСпортБразилияСШАМароккоКарло АнчелоттиНеймарЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Австралия
    Египет
    1
    2
  • Футбол
    ДВ - 1-й тайм
    Аргентина
    Кабо-Верде
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    Д. Медведев
    777
    665
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Остапенко
    66
    44
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
  • Футбол
    05.07 00:00
    Парагвай
    Франция
  • Футбол
    05.07 23:00
    Бразилия
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала