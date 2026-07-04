Анчелотти заявил, что Неймар недоволен игровым временем на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что Неймар недоволен игровым временем на чемпионате мира.

Неймар провел матч 1/16 финала против японцев на скамейке запасных, так как тренер приберегал его на дополнительное время.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что лучший бомбардир в истории национальной команды Неймар недоволен игровым временем на чемпионате мира.

Нападающий из-за травмы пропустил два стартовых матча турнира против команд Марокко (1:1) и Гаити (3:0), а затем вышел на замену в игре против шотландцев (3:0). В понедельник в Хьюстоне (США) сборная Бразилии в матче 1/16 финала одержала волевую победу над японцами со счетом 2:1. Неймар провел игру на скамейке запасных. После завершения встречи Анчелотти заявил, что приберегал игрока на дополнительное время.

"Он недоволен этим, но воспринимает все очень спокойно. Он отлично тренируется", - приводит слова Анчелотти ESPN.

На счету 34-летнего Неймара 129 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии.