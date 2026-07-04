Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что Неймар недоволен игровым временем на чемпионате мира.
- Неймар провел матч 1/16 финала против японцев на скамейке запасных, так как тренер приберегал его на дополнительное время.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти заявил, что лучший бомбардир в истории национальной команды Неймар недоволен игровым временем на чемпионате мира.
Нападающий из-за травмы пропустил два стартовых матча турнира против команд Марокко (1:1) и Гаити (3:0), а затем вышел на замену в игре против шотландцев (3:0). В понедельник в Хьюстоне (США) сборная Бразилии в матче 1/16 финала одержала волевую победу над японцами со счетом 2:1. Неймар провел игру на скамейке запасных. После завершения встречи Анчелотти заявил, что приберегал игрока на дополнительное время.
"Он недоволен этим, но воспринимает все очень спокойно. Он отлично тренируется", - приводит слова Анчелотти ESPN.
На счету 34-летнего Неймара 129 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии.
В 1/8 финала 5 июля в Нью-Йорке бразильцы встретятся со сборной Норвегии. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.