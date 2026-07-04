Ещенко может стать крутым тренером, считает Каррера

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"Если он взял что-то от меня, станет крутым тренером. У него были и другие хорошие тренеры. Думаю, он, так же как и я в прошлом, брал что-то от своих тренеров и преображал свою игру", - сказал Каррера на встрече с болельщиками в рамках фестиваля FONFEST.