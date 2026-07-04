Ещенко может стать крутым тренером, считает Каррера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Массимо Каррера считает, что Андрей Ещенко может стать хорошим тренером, если перенял у него что-то полезное.
- Ещенко завершил карьеру игрока в 2022 году и успел поработать тренером в системе «Спартака» и в «Кубани».
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Ранее возглавлявший московский футбольный клуб "Спартак" Массимо Каррера заявил, что его экс-подопечный Андрей Ещенко станет крутым тренером, если научился чему-то у него.
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"Если он взял что-то от меня, станет крутым тренером. У него были и другие хорошие тренеры. Думаю, он, так же как и я в прошлом, брал что-то от своих тренеров и преображал свою игру", - сказал Каррера на встрече с болельщиками в рамках фестиваля FONFEST.
Каррера занимал пост главного тренера "Спартака" с лета 2016 года по осень 2018 года. Под руководством итальянского специалиста "красно-белые" в сезоне-2016/17 впервые с 2001 года выиграли чемпионат России, а также завоевали Суперкубок России.
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