"Саша, тренируйся": Дзюба рассказал, как Овечкин ему проиграл

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"Сейчас я много тренируюсь, занимаюсь. Классно съездил в Турцию, обыграл всех хоккеистов. Овечкин ни разу не выиграл у меня в волейбол. Саша, тренируйся!" - рассказал Дзюба на Ночи Московского спорта.