"Саша, тренируйся": Дзюба рассказал, как Овечкин ему проиграл

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артем Дзюба рассказал, что обыграл Александра Овечкина в волейбол.
- Дзюба, Овечкин и другие спортсмены вместе отдыхали в Кемере (Турция).
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба рассказал, что хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не смог обыграть его в волейболе.
«
"Сейчас я много тренируюсь, занимаюсь. Классно съездил в Турцию, обыграл всех хоккеистов. Овечкин ни разу не выиграл у меня в волейбол. Саша, тренируйся!" - рассказал Дзюба на Ночи Московского спорта.