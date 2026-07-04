Дзюба высказался о будущем на фоне разговоров о возвращении в "Спартак"

Дзюба являлся игроком "Спартака" в 2006-2015 годах, в этот период "красно-белые" неоднократно отдавали его в аренду. Ранее он уже не исключал своего возвращения в московский клуб.

"Нет такого, что хочу или нет. Но была бы красивая история - закольцевать, выиграть трофей", - сказал Дзюба, выступая в рамках Ночи Московского спорта.

Дзюбе 37 лет, в разные годы он также выступал за томскую "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив", турецкий клуб "Адана Демирспор" и тольяттинский "Акрон". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.