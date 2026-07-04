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Дзюба высказался о будущем на фоне разговоров о возвращении в "Спартак" - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Футбол
 
21:47 04.07.2026 (обновлено: 22:02 04.07.2026)
Дзюба высказался о будущем на фоне разговоров о возвращении в "Спартак"

Дзюба заявил, что его возвращение в "Спартак" стало бы красивой историей

© Соцсети футболистаАртем Дзюба
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Соцсети футболиста
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Дзюба заявил, что его возвращение в футбольный клуб «Спартак» могло бы стать красивой историей.
  • Дзюба играл за «Спартак» в 2006–2015 годах, и в этот период его неоднократно отдавали в аренду.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Воспитанник московского футбольного клуба "Спартак" Артем Дзюба заявил, что его возвращение в ряды "красно-белых" могло бы стать красивой историей.
Дзюба являлся игроком "Спартака" в 2006-2015 годах, в этот период "красно-белые" неоднократно отдавали его в аренду. Ранее он уже не исключал своего возвращения в московский клуб.
«
"Нет такого, что хочу или нет. Но была бы красивая история - закольцевать, выиграть трофей", - сказал Дзюба, выступая в рамках Ночи Московского спорта.
Дзюбе 37 лет, в разные годы он также выступал за томскую "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив", турецкий клуб "Адана Демирспор" и тольяттинский "Акрон". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
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