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Во Всеволожске подросток без прав на мотоцикле сбил ребенка - РИА Новости, 04.07.2026
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14:18 04.07.2026
Во Всеволожске подросток без прав на мотоцикле сбил ребенка

В Ленинградской области подросток без прав на мотоцикле сбил на переходе ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи на месте ДТП
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на месте ДТП. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области 17-летний юноша без прав на мотоцикле сбил 5-летнего ребенка в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
  • Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, а в отношении подростка возбуждено дело об административном правонарушении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку после ДТП в Ленинградской области, где юноша без прав на мотоцикле сбил ребенка, в результате мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области.
ДТП произошло 3 июля во Всеволожске.
«

"Водитель мотоцикла, не имеющий водительского удостоверения, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на <...> ребенка. В результате ДТП мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, подросток опрошен и передан родителям. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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