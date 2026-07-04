Во Всеволожске подросток без прав на мотоцикле сбил ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области 17-летний юноша без прав на мотоцикле сбил 5-летнего ребенка в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
- Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, а в отношении подростка возбуждено дело об административном правонарушении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку после ДТП в Ленинградской области, где юноша без прав на мотоцикле сбил ребенка, в результате мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области.
ДТП произошло 3 июля во Всеволожске.
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"Водитель мотоцикла, не имеющий водительского удостоверения, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на <...> ребенка. В результате ДТП мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Как сообщает ведомство, подросток опрошен и передан родителям. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.