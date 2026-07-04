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Фигуриста Дмитриева похоронили в Петербурге - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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14:25 04.07.2026 (обновлено: 14:38 04.07.2026)
Фигуриста Дмитриева похоронили в Петербурге

Фигуриста Дмитриева похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с тренером по фигурному катанию Артуром Дмитриевым в Санкт-Петербурге
Церемония прощания с тренером по фигурному катанию Артуром Дмитриевым в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Церемония прощания с тренером по фигурному катанию Артуром Дмитриевым в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни.
  • Гражданская панихида по Артуру Дмитриеву прошла при участии его сына, тренера Тамары Москвиной, бывших партнеров, коллег-олимпийских чемпионов и других представителей спортивной общественности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион в парном катании фигурист Артур Дмитриев похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.
В понедельник стало известно, что Дмитриев умер на 59-м году жизни.
В субботу гражданскую панихиду посетили его сын Артур Дмитриев, тренер Тамара Москвина, выступавшая с ним в паре Наталья Мишкутенок, олимпийские чемпионы Алексей Урманов, Елена Бережная, Оксана Казакова, чемпион мира Андрей Бушков, чемпионка Европы Юко Кавагути, его первая супруга - чемпионка мира по художественной гимнастике Татьяна Дручинина, его ученики из школы "Звездный лед", представители спортивной общественности Петербурга. В зале продемонстрировали кадры выступлений Дмитриева, были зачитаны слова с соболезнованиями от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Отпевание прошло в храме Серафима Саровского.
Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами (1992, 1998). В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.
Артур Дмитриев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Источник назвал причину смерти чемпиона ОИ Дмитриева
30 июня, 00:14
 
СпортСанкт-ПетербургАртур ДмитриевТамара МосквинаАлексей Урмановфигурное катание
 
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