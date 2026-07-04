Фигуриста Дмитриева похоронили в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости, Борис Ходоровский. Двукратный олимпийский чемпион в парном катании фигурист Артур Дмитриев похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами (1992, 1998). В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.