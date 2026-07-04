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В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с Артуром Дмитриевым - РИА Новости Спорт, 04.07.2026
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Фигурное катание
 
10:35 04.07.2026 (обновлено: 11:53 04.07.2026)
В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с Артуром Дмитриевым

В Петербурге проходит церемония прощания с фигуристом Артуром Дмитриевым

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с тренером по фигурному катанию Артуром Дмитриевым в Санкт-Петербурге
Церемония прощания с тренером по фигурному катанию Артуром Дмитриевым в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Церемония прощания с тренером по фигурному катанию Артуром Дмитриевым в Санкт-Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании фигуристом Артуром Дмитриевым, который умер на 59-м году жизни.
  • На гражданскую панихиду пришли ученики Дмитриева, тренеры, олимпийские чемпионы, чемпионка Европы и представители спортивной общественности Петербурга.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости, Борис Ходоровский. В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании фигуристом Артуром Дмитриевым.
В понедельник стало известно, что Дмитриев умер на 59-м году жизни.
На гражданскую панихиду пришли его ученики из школы "Звездный лед", тренер Тамара Москвина, олимпийские чемпионы Алексей Урманов и Оксана Казакова, чемпионка Европы Юко Кавагути, а также его первая супруга - чемпионка мира по художественной гимнастике Татьяна Дручинина, представители спортивной общественности Петербурга. В зале продемонстрировали кадры выступлений Дмитриева, были зачитаны слова с соболезнованиями от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
После завершения гражданской панихиды пройдет отпевание в храме Серафима Саровского. Похоронят Дмитриева на Серафимовском кладбище.
Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами (1992, 1998). В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.
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