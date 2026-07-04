В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с Артуром Дмитриевым

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости, Борис Ходоровский. В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании фигуристом Артуром Дмитриевым.

После завершения гражданской панихиды пройдет отпевание в храме Серафима Саровского. Похоронят Дмитриева на Серафимовском кладбище.

Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами (1992, 1998). В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.