В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с Артуром Дмитриевым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании фигуристом Артуром Дмитриевым, который умер на 59-м году жизни.
- На гражданскую панихиду пришли ученики Дмитриева, тренеры, олимпийские чемпионы, чемпионка Европы и представители спортивной общественности Петербурга.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости, Борис Ходоровский. В Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом в парном катании фигуристом Артуром Дмитриевым.
В понедельник стало известно, что Дмитриев умер на 59-м году жизни.
На гражданскую панихиду пришли его ученики из школы "Звездный лед", тренер Тамара Москвина, олимпийские чемпионы Алексей Урманов и Оксана Казакова, чемпионка Европы Юко Кавагути, а также его первая супруга - чемпионка мира по художественной гимнастике Татьяна Дручинина, представители спортивной общественности Петербурга. В зале продемонстрировали кадры выступлений Дмитриева, были зачитаны слова с соболезнованиями от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
После завершения гражданской панихиды пройдет отпевание в храме Серафима Саровского. Похоронят Дмитриева на Серафимовском кладбище.
Дмитриев стал первым фигуристом, выигравшим Олимпийские игры в парном катании с двумя разными партнершами (1992, 1998). В последние годы он тренировал фигуристов в школе "Звездный лед" в Санкт-Петербурге.
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