Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербург и Ленинградская область подверглись атаке дронов ВСУ.
- Оперштаб призвал жителей не выходить на улицу до отмены опасности БПЛА и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Петербург в субботу утром подвергся масштабной атаке дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Беглов.
"Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО", — приводит его слова пресс-служба.
Как уточнили в администрации города, удар пришелся по территории нефтяного терминала в Кировском районе. Техногенные последствия ликвидировали, никто не пострадал.
Оперштаб призвал жителей не выходить на улицу до отмены опасности БПЛА и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
Атаке также подверглась Ленинградская область, над территорией региона сбили 72 дрона. По словам губернатора Александра Дрозденко, пострадал один человек, несколько домов получили повреждения.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18