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Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников - РИА Новости, 04.07.2026
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08:35 04.07.2026 (обновлено: 12:52 04.07.2026)
Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников

Беглов сообщил о масштабной атаке дронов ВСУ на Петербург

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербург и Ленинградская область подверглись атаке дронов ВСУ.
  • Оперштаб призвал жителей не выходить на улицу до отмены опасности БПЛА и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Петербург в субботу утром подвергся масштабной атаке дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Беглов.
"Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО", — приводит его слова пресс-служба.
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Как уточнили в администрации города, удар пришелся по территории нефтяного терминала в Кировском районе. Техногенные последствия ликвидировали, никто не пострадал.
Оперштаб призвал жителей не выходить на улицу до отмены опасности БПЛА и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
Атаке также подверглась Ленинградская область, над территорией региона сбили 72 дрона. По словам губернатора Александра Дрозденко, пострадал один человек, несколько домов получили повреждения.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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