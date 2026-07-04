Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников

Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото

Военнослужащая на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами

Краткий пересказ от РИА ИИ Петербург и Ленинградская область подверглись атаке дронов ВСУ.

Оперштаб призвал жителей не выходить на улицу до отмены опасности БПЛА и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Петербург в субботу утром подвергся масштабной атаке дронов ВСУ, сообщил губернатор Александр Беглов.

"Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО", — приводит его слова пресс-служба.

Как уточнили в администрации города, удар пришелся по территории нефтяного терминала в Кировском районе. Техногенные последствия ликвидировали, никто не пострадал.

Оперштаб призвал жителей не выходить на улицу до отмены опасности БПЛА и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Атаке также подверглась Ленинградская область, над территорией региона сбили 72 дрона. По словам губернатора Александра Дрозденко, пострадал один человек , несколько домов получили повреждения.