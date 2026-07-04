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В Ленинградской области при атаке беспилотников пострадал человек - РИА Новости, 04.07.2026
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12:32 04.07.2026 (обновлено: 12:33 04.07.2026)
В Ленинградской области при атаке беспилотников пострадал человек

Дрозденко: в Ленинградской области при атаке беспилотников пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области была отражена массовая атака БПЛА ВСУ.
  • В нескольких деревнях региона повреждены дома и другая собственность, одна женщина пострадала.
  • Губернатор Александр Дрозденко поблагодарил военнослужащих 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО за работу по защите неба.
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в результате массовой атаки БПЛА ВСУ на Ленинградскую область, несколько домов повреждены, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Сегодня в Ленинградской области была отражена массовая атака БПЛА... В Волосовском районе, Бегуницкое СП - выбило окна в частном доме, пострадала женщина - оперативно прибыла бригада скорой помощи, помощь оказана на месте, от госпитализации отказались, угрозы жизни нет", - написал он в канале на платформе "Макс".
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Кроме того, в том же районе в деревне Котино загорелись дом, баня, сарай и беседка на участке. В деревне Лисино повреждены два частных дома, легковой автомобиль и забор, в деревне Худанка - остекление дома.
По его словам, в Ломоносовском районе в деревне Ускуля и в Лужском районе в деревне Мужич повреждены фасад и остекление частных домов.
Дрозденко поблагодарил военнослужащих 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО за работу по защите неба и отметил, что ночь была не из легких.
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