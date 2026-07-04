В Ленинградской области при атаке беспилотников пострадал человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ленинградской области была отражена массовая атака БПЛА ВСУ.

В нескольких деревнях региона повреждены дома и другая собственность, одна женщина пострадала.

Губернатор Александр Дрозденко поблагодарил военнослужащих 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО за работу по защите неба.

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Один человек пострадал в результате массовой атаки БПЛА ВСУ на Ленинградскую область, несколько домов повреждены, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"Сегодня в Ленинградской области была отражена массовая атака БПЛА... В Волосовском районе , Бегуницкое СП - выбило окна в частном доме, пострадала женщина - оперативно прибыла бригада скорой помощи, помощь оказана на месте, от госпитализации отказались, угрозы жизни нет", - написал он в канале на платформе " Макс ".

Кроме того, в том же районе в деревне Котино загорелись дом, баня, сарай и беседка на участке. В деревне Лисино повреждены два частных дома, легковой автомобиль и забор, в деревне Худанка - остекление дома.

По его словам, в Ломоносовском районе в деревне Ускуля и в Лужском районе в деревне Мужич повреждены фасад и остекление частных домов.