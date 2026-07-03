Канадский баскетболист УНИКСа перешел в турецкий "Галатасарай"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Канадский форвард Дайшон Пьер покинул казанский УНИКС и стал игроком турецкого "Галатасарая", сообщается в аккаунте стамбульского баскетбольного клуба в соцсети X.

Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один год.

Канадец перешел в УНИКС в августе 2025 года, подписав с клубом из столицы Татарстана контракт на один год. Он сыграл за казанскую команду 29 матчей, в среднем набирая по 10,1 очка, делая 4,4 подбора и 1,9 результативные передачи за 23 минуты игрового времени.