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Канадский баскетболист УНИКСа перешел в турецкий "Галатасарай" - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Баскетбол
 
21:11 03.07.2026
Канадский баскетболист УНИКСа перешел в турецкий "Галатасарай"

Канадский баскетболист Пьер покинул УНИКС и перешел в турецкий "Галатасарай"

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Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Канадский форвард Дайшон Пьер покинул казанский УНИКС и стал игроком турецкого "Галатасарая", сообщается в аккаунте стамбульского баскетбольного клуба в соцсети X.
Соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на один год.
Канадец перешел в УНИКС в августе 2025 года, подписав с клубом из столицы Татарстана контракт на один год. Он сыграл за казанскую команду 29 матчей, в среднем набирая по 10,1 очка, делая 4,4 подбора и 1,9 результативные передачи за 23 минуты игрового времени.
Пьер является чемпионом Евролиги и трехкратным чемпионом Турции в составе "Фенербахче". В разные периоды карьеры он также выступал за немецкий "Брауншвейг" и итальянский "Динамо Сассари".
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