Краткий пересказ от РИА ИИ Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продлил соглашение с клубом на один год.

Зарплата Овечкина, учитывающаяся под потолком зарплат, составит 4,25 миллиона долларов, а с учетом бонусов может достичь девяти миллионов.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что Овечкин правильно расставил жизненные приоритеты, предпочтя финансовой выгоде сохранение хороших отношений с руководством клуба.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин правильно выбрал жизненные приоритеты, предпочтя финансовой выгоде сохранение хороших отношений с руководством клуба, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

В четверг Овечкин продлил соглашение с " Вашингтон Кэпиталз " на один год. Зарплата, учитывающаяся под потолком зарплат, составит 4,25 миллиона долларов. При этом с учетом бонусов заработок хоккеиста может достичь девяти миллионов.

"Деньги, конечно, очень важны, и их много никогда не бывает. Но благородный жест Овечкина по отношению к клубу говорит о том, что Александр правильно расставил жизненные приоритеты. Он сделал ставку не на деньги, а на взаимопомощь, на сохранение товарищеских отношений и на красоту вида спорта", - сказал Васильев.

"Я думаю, что сохранение хороших отношений с руководством клуба было для Овечкина на первом месте. Конечно, Александр бы не отказался и от большей суммы контракта, но в данном случае его жизненные ценности абсолютно благородны и достойны подражания", - подчеркнул собеседник агентства.