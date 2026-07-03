Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наиля Измайлова переизбрали на пост главы ФНЛ.
- Полномочия Наиля Измайлова продлены до 2030 года.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наиль Измайлов переизбран на пост главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на сайте организации.
Измайлов был избран президентом ФНЛ в октябре 2022 года. Ранее он являлся вице-президентом и заместителем председателя совета директоров московского "Спартака".
Футбольная национальная лига отвечает за организацию соревнований в Первой лиге и Второй лиге - втором и третьем по значимости дивизионах российского футбола.