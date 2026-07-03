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Наиля Измайлова переизбрали на пост главы ФНЛ - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
12:36 03.07.2026
Наиля Измайлова переизбрали на пост главы ФНЛ

Наиля Измайлова переизбрали на пост президента ФНЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНаиль Измайлов
Наиль Измайлов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Наиль Измайлов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наиля Измайлова переизбрали на пост главы ФНЛ.
  • Полномочия Наиля Измайлова продлены до 2030 года.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наиль Измайлов переизбран на пост главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщается на сайте организации.
Открытое голосование состоялось на общем собрании руководителей клубов ФНЛ в Москве. Полномочия Измайлова продлены до 2030 года.
Измайлов был избран президентом ФНЛ в октябре 2022 года. Ранее он являлся вице-президентом и заместителем председателя совета директоров московского "Спартака".
Футбольная национальная лига отвечает за организацию соревнований в Первой лиге и Второй лиге - втором и третьем по значимости дивизионах российского футбола.
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