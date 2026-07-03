Интерпол раскрыл сведения о подозреваемой в покушении на олигарха Ермолаева

Краткий пересказ от РИА ИИ В покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается его соотечественница Анастасия Березовская.

По данным СМИ, она может находиться в Германии.

ПАРИЖ, 3 июл — РИА Новости. В покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева подозревается его соотечественница Анастасия Березовская, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Интерпола.

Отмечается, что женщина родилась в 1987 году. У нее есть татуировка на правой руке от плеча до локтя. Знает немецкий.

© Фото : INTERPOL Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская © Фото : INTERPOL Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская

Как сообщал телеканал France Info , после совершения преступления она направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию. По данным BFMTV , украинка находится в Германии. Женщина может использовать маскировку, чтобы выглядеть как мужчина.

В понедельник вечером на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека: Ермолаев, его спутница и сын. Злоумышленник оставил рюкзак с бомбой у входной двери. Ее активировали в тот момент, когда семья заходила в здание. По данным Figaro, в качестве "предупреждения" для бизнесмена покушение могла организовать СБУ.

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Кто такой Ермолаев

Это основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.

© Фото : vadymiermolaiev.info Вадим Ермолаев © Фото : vadymiermolaiev.info Вадим Ермолаев

По информации СМИ, он отказался от гражданства в 2019 году. Однако по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

Кто стоит за покушением

Представитель подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что Ермолаева мог заказать Александр Петровский , который, как пишут украинские СМИ, занимается "крышеванием" местной ОПГ "9999". Эта преступная группа управляет мошенническими кол-центрами в Днепропетровске, о чем неоднократно писали местные журналисты.

© Фото : соцсети Александра Петровского Александр Петровский © Фото : соцсети Александра Петровского Александр Петровский

Один из сыновей Ермолаева, Артур, руководил аналогичной сетью в этом, а также в других городах. В период с 2019 по 2022 год он заработал более чем сто миллионов долларов на обмане людей по всему миру. В конце 2025-го мужчину задержали на Кипре по запросу Интерпола, а позднее экстрадировали в Эстонию, где его отец раньше владел банком Versobank.

Как сообщал ERR, в апреле сын бизнесмена заключил сделку с прокуратурой. Вместо реального срока суд назначил испытательный и выслал его из страны. Он также выплатил почти десять миллионов долларов.

СБУ, генпрокурор и ставленник Зеленского

Примерно за два месяца до этого на Бали попытались похитить Петровского-младшего, Ермака, и его друга Игоря Комарова, которого СМИ называют сыном криминального авторитета Сергея Комарова и совладельцем кол-центров. Первому удалось спастись, а его подельника увезли в неизвестном направлении.

© Фото : соцсети Ермак Петровский © Фото : соцсети Ермак Петровский

Спустя пару дней в социальных сетях появилась видеозапись: сильно избитый украинец попросил заплатить выкуп в десять миллионов долларов.

СБУ, глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак, назначенный Владимиром Зеленским, начальник департамента стратегических расследований Андрей Рубель и генпрокурор Украины Руслан Кравченко. Кроме того, он назвал имена тех, кто курировал сети кол-центров. Среди них сотрудники, глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак, назначенный, начальник департамента стратегических расследований Андрей Рубель и

Спустя еще почти неделю в районе одного из местных пляжей нашли фрагменты тела. Была проведена ДНК-экспертиза, которая подтвердила, что останки принадлежат Комарову.