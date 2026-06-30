Взрыв в Монако, вероятнее всего, организовала СБУ, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ По приоритетной версии следователей, взрыв в Монако организовала СБУ в качестве предупреждения украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пишет Figaro.

ПАРИЖ, 30 июн — РИА Новости. СБУ могла устроить взрыв в Монако в качестве предупреждения для украинского олигарха Вадима Ермолаева, пишет СБУ могла устроить взрыв в Монако в качестве предупреждения для украинского олигарха Вадима Ермолаева, пишет Figaro

« "Приоритетная версия следователей заключается в том, что это акт, организованный СБУ. <…> По нашей информации, нападение скорее похоже на предупреждение, чем на умышленную попытку убийства", — говорится в публикации со ссылкой на источники.

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По данным газеты, у бизнесмена сильно пострадали нижние конечности, его спутница потеряла ногу и еще одну ступню. Тринадцатилетнего сына предпринимателя отбросило на 20 метров, он получил ожоги по всему телу.

По информации "Украинской правды", инцидент может быть связан с работой мошеннических кол-центров в Днепропетровске

Взрыв возле жилого дома на улице Реверанд-пер-Луи-Фролла прогремел накануне вечером. Пострадали три человека: двое взрослых и подросток. По сообщению BFMTV, один из сыновей Ермолаева проходил по делу об организации крупной сети мошеннических кол-центров.

Преступник оставил рюкзак с бомбой у входной двери в тот момент, когда семья заходила в здание. После этого он скрылся. Сейчас правоохранительные органы тщательно анализируют данные видеокамер. Подозреваемого уже заметили в соседней французской коммуне Босолей, куда он добрался пешком.

© CCTV Подозреваемый в организации взрыва в Монако © CCTV Подозреваемый в организации взрыва в Монако

Кто такой Ермолаев

Вадим Ермолаев — бизнесмен, основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes неоднократно включал его в список богатейших украинцев.

© Фото : vadymiermolaiev.info Вадим Ермолаев © Фото : vadymiermolaiev.info Вадим Ермолаев

По информации СМИ, Ермолаев отказался от гражданства в 2019 году. Однако, по его словам, это произошло еще в 2017-м. С тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение Ермолаев объяснял желанием иметь "международную защиту". В 2023 году Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

В конце 2025-го по запросу Интерпола на Кипре задержали сына бизнесмена — Артура. Позднее его экстрадировали в Эстонию.

Поводом стало дело об организации мошеннической деятельности на Украине. Всего в период с 2019 по 2022 год преступники обманули людей в разных странах более чем на сто миллионов евро.