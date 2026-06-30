Кол-центры и список Forbes. Что известно о подрыве украинского олигарха

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Полиция княжества Монако продолжает поиск подозреваемого в подрыве самодельной бомбы. Пострадавших — трое человек, двое — в критическом состоянии. По данным европейских СМИ и украинских ТГ-каналов, один из них — 59-летний днепропетровский олигарх Вадим Ермолаев. О том, чем он известен, — в материале РИА Новости.

Максимальный урон

Около девяти часов вечера 29 июня экстренные службы Монако подняли по тревоге — возле жилого дома на улице Реверанд Пер Луи Фролла прогремел мощный взрыв. Прибывшие к месту ЧП медики обнаружили лежащего на ступеньках первого этажа раненого человека. В самом здании нашли еще двоих. Оказав первую помощь, всех доставили в больницы.

Затем мужчину и женщину госпитализировали в клинику в Ницце. Врачи оценили их состояние как критическое. Подростка — он получил менее тяжелые травмы — поместили в детскую больницу в город Ленваль.

© Фото : соцсети Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако © Фото : соцсети Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

Полицейские первым делом изъяли и отсмотрели камеры видеонаблюдения рядом с местом преступления. Обратили внимание на прохожего в натянутой на голову черной панаме, черной олимпийке, белых брюках и белых кроссовках.

На кадрах видно, как он подходит к дому и оставляет у входа рюкзак. По мнению криминалистов, самодельное взрывное устройство с болтами и дробью (для нанесения максимального ущерба) находилось именно там.

Хотя официально местные власти не раскрывают личности пострадавших, по сведениям французских СМИ, это украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его супруга и несовершеннолетний сын.

© REUTERS / Alexandre Dimou Сотрудник полиции рядом с местом взрыва в Монако © REUTERS / Alexandre Dimou Сотрудник полиции рядом с местом взрыва в Монако

Персональные санкции

Олигарх родился и вырос в Днепропетровске. Основал там корпорацию "Алеф", занимающуюся строительством, агропромышленностью и торговлей алкоголем. В городе бизнесмен считался крупнейшим застройщиком — и жилых домов, и коммерческой недвижимости.

Ермолаев жил на широкую ногу, фигурировал в списках журнала Forbes как один из богатейших людей Украины. Однако около десяти лет назад отказался от украинского гражданства, оставив лишь кипрский паспорт. Объяснил это желанием "иметь международную защиту".

В 2023-м Зеленский ввел против него персональные санкции — за бизнес в Крыму. К тому времени предприниматель уже перебрался в Европу.

Через два года на Кипре по запросу Интерпола задержали старшего сына Ермолаева, Артура, — по подозрению в создании на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. С 2019 по 2022-й преступники обманули людей в разных странах на более чем сто миллионов евро.

Ермолаева-младшего экстрадировали в Эстонию, где, как сообщали местные СМИ, он пошел на сделку с прокуратурой и вместо реального пятилетнего тюремного срока получил испытательный, после чего был выслан из страны.

Критическое состояние

В розыске подозреваемого во взрыве задействовали не только местную, но и французскую полицию, — по словам государственного министра Монако Мирмана, предполагаемый исполнитель преступления пешком по мосту пересек границу и скрылся. Камеры видеонаблюдения засняли его в городе Босолей.

© REUTERS / Alexandre Dimou Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако © REUTERS / Alexandre Dimou Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако

Был это теракт или покушение на убийство, прокуратура Монако пока не решила. Также силовики не разглашают мотивы и вероятного заказчика, ограничиваясь формулировкой "преднамеренный взрыв". Между тем принц Альбер II назвал случившееся "отвратительным преступлением" и "шоком для всего монегасского сообщества".