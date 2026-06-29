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В Монако прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 29.06.2026
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23:46 29.06.2026
В Монако прогремел мощный взрыв

В Монако три человека пострадали при мощном взрыве

© РИА Новости / Александр ВильфМонако
Монако - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Монако. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Монако произошел мощный взрыв вечером в понедельник около 21:00 по местному времени.
  • Три человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при мощном взрыве в Монако, два находятся в тяжелом состоянии, сообщила газета Figaro со ссылкой на источник в полиции.
"Вечером в понедельник в княжестве Монако прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел около 21.00 (22.00 мск - ред.)", - пишет издание.
Газета уточняет, что правительство Монако сообщило как минимум о трех пострадавших, два из которых - в тяжелом состоянии.
Согласно предварительным данным, на записях камер видеонаблюдения был замечен человек, который оставил рюкзак у входной двери здания в момент, когда туда заходили другие люди.
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