В Монако прогремел мощный взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Монако произошел мощный взрыв вечером в понедельник около 21:00 по местному времени.
- Три человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при мощном взрыве в Монако, два находятся в тяжелом состоянии, сообщила газета Figaro со ссылкой на источник в полиции.
"Вечером в понедельник в княжестве Монако прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел около 21.00 (22.00 мск - ред.)", - пишет издание.
Газета уточняет, что правительство Монако сообщило как минимум о трех пострадавших, два из которых - в тяжелом состоянии.
Согласно предварительным данным, на записях камер видеонаблюдения был замечен человек, который оставил рюкзак у входной двери здания в момент, когда туда заходили другие люди.
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