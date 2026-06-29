В Монако прогремел мощный взрыв

Газета уточняет, что правительство Монако сообщило как минимум о трех пострадавших, два из которых - в тяжелом состоянии.

Согласно предварительным данным, на записях камер видеонаблюдения был замечен человек, который оставил рюкзак у входной двери здания в момент, когда туда заходили другие люди.