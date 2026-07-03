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Марез завершил карьеру в сборной Алжира после вылета с ЧМ - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
10:35 03.07.2026
Марез завершил карьеру в сборной Алжира после вылета с ЧМ

Марез объявил о завершении карьеры в сборной Алжира после вылета с ЧМ-2026

© Фото : Пресс-служба клуба "Аль-Ахли"Полузащитник "Аль-Ахли" Рияд Марез
Полузащитник Аль-Ахли Рияд Марез - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Пресс-служба клуба "Аль-Ахли"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира со счетом 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
  • Рияд Марез заявил, что матч против сборной Швейцарии стал для него последним в составе национальной команды Алжира.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший нападающий "Манчестер Сити" Рияд Марез заявил, что матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу против сборной Швейцарии стал для него последним в составе национальной команды Алжира.
В четверг сборная Швейцарии обыграла команду Алжира (2:0) в Ванкувере и вышла в 1/8 финала турнира. Марез вышел в стартовом составе и провел на поле 71 минуту.
"Это было мое последнее выступление в сборной Алжира. Это был мой последний матч", - приводит слова Мареза после игры beIN SPORTS.
Марезу 35 лет, в его активе 40 мячей в 119 матчах за национальную команду. Он на шесть голов отстает от лучшего бомбардира в истории национальной команды Ислама Слимани. Вместе со сборной он выиграл Кубок африканских наций в 2019 году.
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