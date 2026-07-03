Марез завершил карьеру в сборной Алжира после вылета с ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Швейцарии обыграла команду Алжира со счетом 2:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Рияд Марез заявил, что матч против сборной Швейцарии стал для него последним в составе национальной команды Алжира.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывший нападающий "Манчестер Сити" Рияд Марез заявил, что матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу против сборной Швейцарии стал для него последним в составе национальной команды Алжира.

В четверг сборная Швейцарии обыграла команду Алжира (2:0) в Ванкувере и вышла в 1/8 финала турнира. Марез вышел в стартовом составе и провел на поле 71 минуту.

"Это было мое последнее выступление в сборной Алжира. Это был мой последний матч", - приводит слова Мареза после игры beIN SPORTS.