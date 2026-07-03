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"Похабные вещи": Фетисов резко ответил о бонусах Овечкина - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Хоккей
 
12:41 03.07.2026 (обновлено: 13:03 03.07.2026)
"Похабные вещи": Фетисов резко ответил о бонусах Овечкина

Фетисов прокомментировал размер нового контракта Овечкина с "Вашингтоном"

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : x.com/nhl
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов заявил, что цена достижений Александра Овечкина гораздо выше любых сумм, прописанных в его контракте.
  • Александр Овечкин продлил соглашение с "Вашингтон Кэпиталз" на один год, зарплата под потолком составит 4,25 млн долларов, а с учетом бонусов его заработок может достичь 9 млн.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что разговоры о деньгах и бонусах, прописанных в новом контракте Александра Овечкина, не имеют смысла, поскольку цена его достижений гораздо выше любых сумм.
В четверг Овечкин продлил соглашение с "Вашингтон Кэпиталз" на один год. Зарплата, учитывающаяся под потолком, составит 4,25 млн долларов. При этом с учетом бонусов его заработок может достичь 9 млн.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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"Меня разговоры о деньгах вообще не интересуют, особенно о таких похабных вещах, как возможные бонусы. Когда речь идет об Овечкине, деньги не имеют значения. Нет таких денег, за которые можно купить то, что делает Саша. Цена его достижений гораздо выше любых бонусов", - сказал Фетисов.
Овечкину 40 лет, он всю карьеру в Северной Америке провел в "Кэпиталз". Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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ХоккейСпортСеверная АмерикаВячеслав ФетисовУэйн ГретцкиАлександр ОвечкинВашингтон Кэпиталз
 
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