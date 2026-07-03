"Похабные вещи": Фетисов резко ответил о бонусах Овечкина

Краткий пересказ от РИА ИИ Вячеслав Фетисов заявил, что цена достижений Александра Овечкина гораздо выше любых сумм, прописанных в его контракте.

Александр Овечкин продлил соглашение с "Вашингтон Кэпиталз" на один год, зарплата под потолком составит 4,25 млн долларов, а с учетом бонусов его заработок может достичь 9 млн.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что разговоры о деньгах и бонусах, прописанных в новом контракте Александра Овечкина, не имеют смысла, поскольку цена его достижений гораздо выше любых сумм.

В четверг Овечкин продлил соглашение с " Вашингтон Кэпиталз " на один год. Зарплата, учитывающаяся под потолком, составит 4,25 млн долларов. При этом с учетом бонусов его заработок может достичь 9 млн.

"Меня разговоры о деньгах вообще не интересуют, особенно о таких похабных вещах, как возможные бонусы. Когда речь идет об Овечкине, деньги не имеют значения. Нет таких денег, за которые можно купить то, что делает Саша. Цена его достижений гораздо выше любых бонусов", - сказал Фетисов.