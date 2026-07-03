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В Киеве и области частично пропал свет - РИА Новости, 03.07.2026
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14:17 03.07.2026 (обновлено: 21:24 03.07.2026)
В Киеве и области частично пропал свет

В Киеве и области начались экстренные отключения электроэнергии

© REUTERS / Alina SmutkoДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Дым в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии.
  • Причина не уточняется.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Киеве и области частично отключили свет, сообщили в энергохолдинге ДТЭК.
"По команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения", — говорится в Telegram-канале.
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Причина не уточняется.
В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам в регионе. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, это была самая мощная атака с начала СВО. Бойцы поразили несколько предприятий ОПК Украины, транспортно-логистический центр, склад горюче-смазочных материалов и газораспределительные станции. После удара в Киеве частично пропал свет.
Массовые многочасовые отключения электроэнергии в стране начались в октябре прошлого года. Из-за этого в середине января власти ввели режим ЧС. Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
В мае украинцев предупредили, что отключения света при жаркой погоде могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.
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В миреКиевская областьКиевУкраинаДТЭКУкрэнерго
 
 
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