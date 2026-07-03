В Киеве и области частично пропал свет

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Киеве и области частично отключили свет, сообщили в энергохолдинге ДТЭК.

Массовые многочасовые отключения электроэнергии в стране начались в октябре прошлого года. Из-за этого в середине января власти ввели режим ЧС. Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.