В Киеве и области частично пропал свет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии.
- Причина не уточняется.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Киеве и области частично отключили свет, сообщили в энергохолдинге ДТЭК.
"По команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения", — говорится в Telegram-канале.
Причина не уточняется.
В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам в регионе. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, это была самая мощная атака с начала СВО. Бойцы поразили несколько предприятий ОПК Украины, транспортно-логистический центр, склад горюче-смазочных материалов и газораспределительные станции. После удара в Киеве частично пропал свет.
Массовые многочасовые отключения электроэнергии в стране начались в октябре прошлого года. Из-за этого в середине января власти ввели режим ЧС. Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
В мае украинцев предупредили, что отключения света при жаркой погоде могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.